Bóng đá quốc tế

Ligue 1

Đằng sau việc Paul Pogba bị loại khỏi đội hình Monaco

SGGPO

AS Monaco đã loại Paul Pogba khỏi đội hình Champions League, xuất phát từ tình hình chấn thương dai dẳng chưa hẹn ngày trở lại của ngôi sao người Pháp.

Chấn thương khiến Pogba bị loại khỏi đội hình Champions League của Monaco. Ảnh: Getty Images
Chấn thương khiến Pogba bị loại khỏi đội hình Champions League của Monaco. Ảnh: Getty Images

Theo L'Équipe , Paul Pogba sẽ không xuất hiện trong đội hình AS Monaco ở vòng play-off Champions League. Cựu tiền vệ Manchester United không có tên trong danh sách mà Les Monegasques gửi cho UEFA. Pogba hiện đang điều trị chấn thương bắp chân. Giám đốc điều hành Monaco, Thiago Scuro được cho là đã nói rằng quá trình hồi phục của tuyển thủ Pháp vẫn đang diễn ra và chưa có ngày trở lại cụ thể nào được xác định.

Mùa giải đầu tiên của Paul Pogba tại Ligue 1 diễn ra không mấy ấn tượng cho đến nay. Ngôi sao 32 tuổi bị ảnh hưởng bởi khởi đầu không mấy suôn sẻ và những chấn thương thường xuyên khiến anh phải ngồi ngoài sân cỏ. Anh mới chỉ ra sân ba lần cho câu lạc bộ xứ Công quốc.

Takumi Minamino và Mohammed Salisu cũng vắng mặt trong danh sách thi đấu tại Champions League của Monaco. Nhưng sự vắng mặt của họ đã được dự đoán từ trước do cả hai đều bị chấn thương dây chằng chéo. Trong khi ở chiều ngược lại Krepin Diatta và hai tân binh Wout Faes và Simon Adingra đã được bổ sung vào danh sách. Monaco sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain ở vòng play-off Champions League diễn ra trong tháng này.

Trường hợp gạch tên Paul Pogba lại càng dấy thêm nghi vấn về tương lai của ngôi sao người Pháp tại Monaco. Trong bối cảnh những tin đồn về việc Les Monegasques sẽ chấm dứt hợp đồng với Pogba vào cuối mùa này xuất hiện tràn lan thời gian qua. Nhưng bỏ qua những đồn đoán thì việc rút Paul Pogba khỏi Champions League chỉ đơn thuần vì yếu tố thể trạng hiện tại không đáp ứng. Xét đến chấn thương chưa hẹn ngày tái xuất của Pogba thì không có triển vọng anh kịp trở lại vào tháng này để đấu những trận play-off với PSG, nơi mà cửa thắng của Monaco không cao. Nhìn vào mặt tích cực thì Pogba vẫn còn đấu trường quốc nội để cứu vớt mùa giải ra mắt Monaco không như ý muốn nếu cơ thể anh cho phép điều đó, và cũng như cứu vớt sự nghiệp đỉnh cao của cầu thủ này.

QUANG ANH

Từ khóa

Simon Adingra Mohammed Salisu Wout Faes Pogba L'Equipe Krepin Diatta AS Monaco Play-off Paul Pogba Cứu vớt

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn