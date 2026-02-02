Saint-Maximin gia nhập Lens, rời Mexico sau bê bối phân biệt chủng tộc

Allan Saint-Maximin tại Club America. Ảnh: L'Équipe

Theo thông tin từ tờ Le Parisien, cầu thủ quốc tế người Pháp Allan Saint-Maximin sắp trở về quê nhà thi đấu sau 8 năm, với việc sắp sửa rời khỏi câu lạc bộ Club America tại Mexico sau một sự cố cá nhân nghiêm trọng.

Cựu cầu thủ của Newcastle United đã thông báo trên Instagram rằng anh quyết định rời khỏi đội bóng Mexico sau khi những người con của anh trở thành mục tiêu bị xâm hại bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Club America đồng thời đã xác nhận câu chuyện đáng ngại trên và đưa ra tuyên bố ủng hộ cầu thủ, với việc sẵn sàng kết thúc hợp đồng trước thời hạn để Saint-Maximin tự do tìm đội bóng mới.

Cầu thủ sinh năm 1997 chỉ mới gia nhập Club America vào mùa giải 2025/26, đã ra sân 16 trận và ghi 3 bàn thắng. Saint-Maximin đã kinh qua nhiều đội bóng trải dài các châu lục khác nhau. Khởi nghiệp tại Saint-Etienne, Maximin sau đó lần lượt thi đấu cho Monaco, Hannover, Bastia, Nice, Newcastle United, Al-Ahli, Fenerbahce và Club America. Trong đó giai đoạn khoác áo Newcastle là đỉnh cao đối với Saint-Maximin cho đến nay, với 111 trận đấu và 12 bàn thắng sau 4 mùa giải. Cùng lứa với Ousmane Dembele song Allan Saint-Maximin chưa thể bật lên trở thành ngôi sao lớn, anh vẫn chỉ ở mức "một cầu thủ giỏi" với màn thể hiện đạt yêu cầu tại các đội bóng đã đặt chân đến

Tờ Le Parisien đưa tin Allan Saint-Maximin sắp gia nhập RC Lens, đội bóng bất ngờ vươn lên cạnh tranh quyết liệt cho suất tham dự UEFA Champions League, và thậm chí là sự ganh đua với Paris Saint-Germain ở tốp đầu bảng xếp hạng Ligue 1 2025/26. Trong hàng ngũ Lens cũng có một cầu thủ kỳ cựu từng thi đấu tại Mexico, đó là Florian Thauvin. Cả Le Parisien và L'Équipe đều xác nhận rằng mọi thủ tục chuẩn bị hoàn tất để Saint-Maximin khoác màu áo đỏ-vàng, đánh dấu lần hồi hương sau 8 năm vắng bóng kể từ khi rời Nice để đến Newcastle.

QUANG ANH