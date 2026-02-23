MLS khẳng định Messi không vi phạm quy định của giải đấu

Sau khi xem xét kỹ lưỡng các cáo buộc rằng Lionel Messi đã vào phòng thay đồ của trọng tài một cách trái phép sau trận đấu giữa Inter Miami và LAFC vào tối thứ Bảy tại Sân vận động LA Memorial Coliseum, Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) đã kết luận rằng cầu thủ này không vi phạm quy định của giải đấu.

Lionel Messi và Inter Miami khởi đầu đáng thất vọng với thất bại 0-3 tại LAFC.

MLS ban đầu được biết về vụ việc sau khi một video bắt đầu lan truyền cho thấy đội trưởng của Inter Miami dường như đã vào khu vực của trọng tài trong giây lát, nhưng khu vực mà Messi đi qua thực tế không bị hạn chế bởi giải đấu. Cánh cửa mà siêu sao 38 tuổi đi vào không phải là cửa phòng thay đồ của trọng tài. Chris Rivett, Giám đốc truyền thông của Tổ chức Trọng tài Chuyên nghiệp, cũng xác nhận với ESPN rằng Messi không vào phòng thay đồ của trọng tài. “Sau khi nói chuyện với các trọng tài trận đấu, chúng tôi có thể xác nhận rằng anh ấy không vào khu vực đó”, Rivett nói. Vụ việc vì vậy sẽ không được đưa ra Ủy ban kỷ luật MLS xem xét.

HLV trưởng của Inter Miami, Javier Mascherano xác nhận ông không thấy Messi khó chịu khi được hỏi liệu cầu thủ này có phiền lòng về công tác trọng tài trong suốt trận đấu mà LAFC thắng 3-0 hay không. “Không, không, không, tôi không thấy gì cả. Sự thật là trận đấu đã kết thúc và sau đó tôi vào phòng thay đồ”, ông nói trong cuộc họp báo sau trận.

Hành trình bảo vệ chức vô địch MLS Cup của Inter Miami khởi đầu đáng thất vọng với thất bại 0-3 trước LAFC tại sân LA Coliseum vào thứ Bảy. Diễn biến nêu bật việc Messi vẫn đang tìm cách hòa nhập với các đồng đội mới. Inter Miami đã mất Sergio Busquets và Jordi Alba do giải nghệ. HLV Javier Mascherano đã điền tên 3 cầu thủ lần đầu ra mắt vào đội hình xuất phát, trong khi tân binh thứ 4 được tung vào sân ở hiệp 2. Messi, trong trận đấu chính thức đầu tiên của năm mà anh nhiều khả năng sẽ dẫn dắt Argentina bảo vệ chức vô địch World Cup, đã không thể tạo ra tầm ảnh hưởng thường thấy. Cơ hội ghi bàn rõ ràng nhất đến ở phút bù giờ hiệp một nhưng cầu thủ 8 lần giành Quả bóng Vàng đã không thành công khi cố đưa bóng vào góc cao khung thành từ rìa vòng cấm.

Tiếp theo Messi và Inter Miami sẽ làm khách trên sân của Orlando City vào ngày 1-3 tại sân vận động Inter&Co.

HUY KHÔI