CONCACAF sẽ có 6 suất tự động tham dự World Cup 2030

Cơ quan quản lý bóng đá Bắc - Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ có 6 suất tự động tham dự World Cup 2030, và suất thứ 7 sẽ được trao thông qua vòng play-off liên lục địa.

CONCACAF cho biết vòng loại sẽ bắt đầu vào tháng 9-2027 với các đội xếp hạng từ 14 đến 35 thi đấu vòng đầu tiên theo thể thức lượt đi và lượt về. 11 đội thắng cuộc sẽ tiến vào vòng 2 cùng với 13 quốc gia xếp hạng cao nhất. 24 đội tuyển sẽ được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, và mỗi quốc gia sẽ thi đấu 6 trận - vào tháng 10 và tháng 11-2027, và tháng 3-2028. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng chung kết gồm 12 quốc gia, diễn ra vào tháng 6-2028, và tháng 9 và tháng 10-2029.

Sẽ có 3 bảng ở vòng chung kết, và mỗi quốc gia sẽ thi đấu 6 trận. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé tham dự World Cup 2030, chủ yếu được tổ chức tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, với một trận đấu ở mỗi nước Argentina, Paraguay và Uruguay. Hai đội đứng thứ 3 sẽ tiến vào vòng play-off CONCACAF theo thể thức lượt đi và lượt về, vào tháng 11-2029. Đội thắng sẽ tiến vào vòng play-off liên lục địa của FIFA.

Tuy nhiên, FIFA sau đó cho biết họ chưa công bố số suất được phân bổ cho mỗi Liên đoàn. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, CONMEBOL đã đề xuất mở rộng giải đấu lên 64 quốc gia tại World Cup 2030…

Với việc World Cup mở rộng từ 32 đội năm 2022 lên 48 đội năm nay, CONCACAF đã tăng gấp đôi số suất tự động lên 6. Các đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada nhận được suất tự động. Curacao, Haiti và Panama giành được suất thông qua vòng loại. Jamaica có cơ hội giành suất thứ 7 vào tháng tới trong vòng play-off với New Caledonia và Congo.

