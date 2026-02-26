Messi tiết lộ điều hối tiếc lớn nhất trong đời

Huyền thoại vô địch World Cup của Argentina, Lionel Messi - người hiện đang chơi cho Inter Miami tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) - mới đây đã suy ngẫm về những cơ hội đã bị anh bỏ lỡ trong đời.

Lionel Messi thừa nhận việc không học tiếng Anh khiến anh thiếu tự tin khi giao tiếp với những nhân vật nổi tiếng trên thế giới.

Đội trưởng tuyển Argentina, Messi đã trải lòng về sự hối tiếc của mình vì không học tiếng Anh khi còn là học sinh, nói rằng điều đó khiến anh cảm thấy “thiếu hiểu biết” khi giao tiếp với những nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới. Phát biểu trên podcast “Miro de Atras” của Mexico, được trích dẫn bởi ESPN, Messi nói: “Tôi hối tiếc nhiều điều. Việc không học tiếng Anh khi còn nhỏ. Tôi đã có thời gian để ít nhất là học tiếng Anh, và tôi đã không làm điều đó. Tôi vô cùng hối tiếc. Tôi từng trải qua những tình huống được ở bên cạnh những nhân vật phi thường và xuất sắc, được trò chuyện với họ, nhưng lại cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Tôi luôn nghĩ: Mình thật ngu ngốc, sao lại lãng phí thời gian thế này”.

Messi cho biết khi còn trẻ, người ta không nhận ra điều đó, nhưng ngày nay, anh luôn nói với các con mình “tầm quan trọng của một nền giáo dục tốt, phải học tập và chuẩn bị kỹ lưỡng”. Anh nói thêm: “Tôi luôn khuyên các con mình hãy tận dụng cơ hội. Hoàn cảnh của chúng khác với tôi, mặc dù tôi chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì”.

Messi đến Barcelona từ thành phố Rosario quê hương của mình khi mới 13 tuổi. Anh nhớ lại: “Năm cuối cấp ở Argentina là một thảm họa. Tôi biết mình sắp đến Barcelona. Tại Barcelona, ​​tôi đã hoàn thành chương trình trung học cùng với những đứa trẻ khác cũng theo học tại học viện đào tạo trẻ La Masia của FC Barcelona”.

Messi, người gia nhập Inter Miami vào năm 2023 sau 2 mùa giải khoác áo Paris Saint-Germain, đã chia sẻ về những điều mà môn thể thao này đã dạy anh. “Tôi đã có thể làm được mọi thứ và đạt đến đỉnh cao trong bóng đá, nhưng trên con đường đó, tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm và bài học. Đúng là bóng đá là một lối sống. Nó dạy bạn rất nhiều điều, mang lại cho bạn nhiều giá trị. Nó tạo ra những mối quan hệ bền chặt suốt đời. Bạn được biết đến nhiều nơi”, người giữ kỷ lục 8 lần giành Quả bóng vàng nói.

LINH SƠN