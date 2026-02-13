Manuel Neuer khẳng định vĩnh viễn giải nghệ khỏi đội tuyển Đức

Thủ môn 39 tuổi đã kết thúc sự nghiệp quốc tế sau Euro 2024, khi giúp tuyển Đức vào đến tứ kết trước khi bị Tây Ban Nha loại, nhưng gần đây có tin đồn là anh sẽ được HLV Julian Nagelsmann gọi lại cho World Cup 2026.

Manuel Neuer đã cùng đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014 và có 124 lần ra sân trong suốt 15 năm sự nghiệp khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong thời gian đó, anh có 51 trận giữ sạch lưới và để thủng lưới 118 lần, chơi 11.100 phút cho tuyển Đức và thắng 81 trận.

Marc-Andre ter Stegen là người kế vị Neuer ở Mannschaft. Tuy nhiên, cựu thủ thành Barcelona này đang rơi vào giai đoạn trầm lắng trong sự nghiệp: Sau khi mất vị trí chính thức tại Barcelona vào tay Joan García, Ter Stegen đã chuyển sang Girona vào kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2025 để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên. Chỉ sau 2 trận bắt chính cho Girona, Ter Stegen đã gặp chấn thương gân kheo chân trái nghiêm trọng trong trận đấu với Real Oviedo vào cuối tháng 1-2026. Anh đã trải qua ca phẫu thuật vào ngày 6-2 và dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 2 đến 4 tháng. Chấn thương này giáng một đòn mạnh vào hy vọng bắt chính tại World Cup 2026 của anh. Dù HLV Julian Nagelsmann vẫn coi anh là lựa chọn số một sau khi Manuel Neuer giải nghệ, nhưng việc nghỉ thi đấu dài hạn buộc đội tuyển Đức phải xem xét các phương án thay thế như Oliver Baumann hoặc thậm chí là thuyết phục Neuer trở lại gánh vác trọng trách ở Mannschaft.

Nhưng ngày 12/02/2026, Neuer một lần nữa khẳng định trên tờ Sky Deutschland rằng quyết định giải nghệ bóng đá quốc tế này là vĩnh viễn và anh sẽ không trở lại để tham dự World Cup 2026, bất chấp những chấn thương liên tiếp của Marc-André ter Stegen.

Khi được hỏi liệu việc giải nghệ của anh có phải là vĩnh viễn hay không, Neuer chỉ đơn giản trả lời: "Vâng". Sau đó, anh ấy đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Oliver Baumann của Hoffenheim, người hiện đang là lựa chọn số 1 của Julian Nagelsmann. "Cậu ấy hiện là số một và đang làm rất tốt công việc của mình," Neuer nói. "Cậu ấy đang thể hiện rất tốt. Và tôi đang cầu chúc cho cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất".

HOÀNG HÀ