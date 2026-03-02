Messi truyền cảm hứng cho màn ngược dòng ngoạn mục của Inter Miami

Lionel Messi ghi cú đúp giúp Inter Miami ngược dòng đánh bại chủ nhà Orlando City 4-2.

Messi đột phá ngang vòng cấm và tung cú sút hiểm hóc đưa bóng xuyên qua rừng phòng ngự của Orlando City và ghi bàn ở phút 57, để gỡ hòa 2-2. Siêu sao người Argenina sau đó ấn định chiến thắng 4-2 bằng pha lập công từ quả đá phạt ở phút 90. “Chiến thắng này hoàn toàn thuộc về các cầu thủ”, HLV Javier Mascherano của Miami nói sau trận đấu. “Trong hiệp 2, họ là những nhà vô địch. Không có chiến thuật nào cả. Chỉ có trái tim, lòng dũng cảm, kiểm soát bóng, sự kiên cường và quyết tâm. Tôi nghĩ đội bóng đã thể hiện như vậy vì họ là nhà vô địch năm ngoái. Cuối cùng, các cầu thủ đã chứng tỏ điều đó. Chiến thắng này vì thế thuộc về họ!”.

Hai bàn thắng đầu tiên của mùa giải của Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải vừa qua đã nâng tổng số bàn thắng của anh lên 52 bàn trong 55 trận đấu chính thức đầu tiên tại MLS - với 51 trong số đó được ghi trong 49 lần ra sân gần nhất. Messi cũng đã gia tăng lên con số 898 bàn thắng trong sự nghiệp - bao gồm 672 bàn cho Barcelona và 115 bàn cho đội tuyển Argentina. “Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất từng chơi môn thể thao này. Cậu ấy là một thủ lĩnh, và với tư cách là một thủ lĩnh, cậu ấy truyền cảm hứng cho người khác, nhưng bản thân cậu ấy cũng thường cần được truyền cảm hứng”, Mascherano nói về Messi. “Khi cậu ấy dâng cao tấn công, cậu ấy có nhiều lựa chọn tấn công hơn và có khả năng tạo ra cơ hội hơn bất kỳ ai khác, và đó là điều cho phép chúng tôi lật ngược thế trận”.

Trước khi Messi bùng nổ thì Inter Miami, đội đã thua trắng 0-3 ở ngày ra quân trước LAFC, thật sự choáng váng khi Marco Paaalic mở tỷ số cho chủ nhà ngay ở phút thứ 18. Hậu vệ Griffin Dorsey kiến ​​tạo cho Martin Ojeda ghi bàn 6 phút sau đó, nâng tỷ số lên 2-0 và giữ nguyên đến hết hiệp một. Inter Miami rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu với bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Mateo Silvetti. Hậu vệ Segovia ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 85. Inter Miami sẽ tiếp đón D.C. United vào thứ Bảy tại sân Audi Field.

HUY KHÔI