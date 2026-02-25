Cầu thủ Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, một nhân tố chủ chốt trong đội hình vô địch Champions League mùa giải trước, sẽ phải ra tòa với cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ trẻ, luật sư của anh và một công tố viên Pháp nói với AFP hôm thứ Ba.

Hakimi đối mặt với phiên tòa cáo buộc hiếp dâm

Vào tháng 2-2023, một phụ nữ 24 tuổi đã nói với cảnh sát ở Val-De-Marne, phía đông nam Paris, rằng Hakimi đã hiếp dâm cô. Tuyển thủ người Morocco 27 tuổi, người đóng vai trò quan trọng giúp Morocco trở thành đội bóng châu Phi và Ả Rập đầu tiên lọt vào bán kết World Cup 2022, đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Anh viết trên X hôm thứ Ba: "Ngày nay, một cáo buộc hiếp dâm là đủ để biện minh cho một phiên tòa, mặc dù tôi phản đối nó và mọi thứ đều chứng minh rằng nó là sai sự thật".

"Tôi bình tĩnh chờ đợi phiên tòa này, điều sẽ cho phép sự thật được công khai." Luật sư của Hakimi, Fanny Colin, cho biết một phiên tòa đã được triệu tập và công tố viên ở ngoại ô Nanterre của Paris đã xác nhận điều đó. “Một phiên tòa đã được ra lệnh dựa trên cáo buộc chỉ dựa vào lời khai của một người phụ nữ đã cản trở mọi cuộc điều tra, từ chối mọi cuộc khám sức khỏe và xét nghiệm ADN, từ chối cho phép kiểm tra điện thoại di động của mình và từ chối cung cấp tên của một nhân chứng quan trọng,” Colin nói.

Nguyên đơn cho biết cô gặp Hakimi vào tháng 1-2023 trên Instagram và cô đến nhà anh ta bằng taxi do cầu thủ này đặt, một nguồn tin cảnh sát cho biết vào thời điểm đó. Cô tuyên bố rằng cầu thủ này đã hôn cô, sờ mó cô mà không được sự đồng ý và sau đó cưỡng hiếp cô. Cô nói rằng cô đã đẩy anh ta ra và nhắn tin cho một người bạn, người sau đó đã đến đón cô.

HLV Paris Saint-Germain, Luis Enrique khi được hỏi về vụ việc tại cuộc họp báo hôm thứ Ba, trước trận lượt về vòng play-off Champions League với Monaco, cho biết: “Vụ việc này đang nằm trong tay các nhà chức trách”.

Luật sư của nguyên đơn, Rachel-Flore Pardo, cho biết thân chủ của bà cảm thấy nhẹ nhõm khi biết vụ án sẽ được đưa ra tòa. Bà nói rằng ngành tư pháp đã xử lý vụ án một cách mẫu mực. Nhưng nhìn chung, cách xử lý vấn đề này cho thấy "vẫn còn những lĩnh vực mà phong trào #MeToo chưa thực sự lan rộng, chủ yếu là trong bóng đá nam", bà nói thêm.

Hakimi, sinh ra ở Tây Ban Nha với mẹ là người Morocco, đã được đào tạo tại Real Madrid và có trận ra mắt đội một vào năm 2017. Anh cũng là một trong những ngôi sao của Morocco tại Cúp bóng đá châu Phi, khi đội chủ nhà lọt vào trận chung kết nhưng để thua Senegal trong một trận đấu kịch tính đến phút cuối. Hakimi gia nhập PSG vào năm 2021, sau khi thi đấu cho Borussia Dortmund và Inter Milan.

HOÀNG HÀ