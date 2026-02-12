Inter Miami hoãn đá giao hữu vì Messi chấn thương

Trận giao hữu giữa Inter Miami CF và Independiente del Valle tại Puerto Rico vào ngày 13-2 đã bị hoãn lại 2 tuần, sau khi siêu sao Lionel Messi bị căng cơ gân kheo chân trái trong trận đấu giao hữu gần nhất với Barcelona SC vào thứ Bảy.

Lionel Messi chấn thương khiến trận giao hữu giữa Inter Miami CF và Independiente del Valle tại Puerto Rico bị hoãn.

Messi đá chính trong trận giao hữu với Barcelona SC vào ngày 7-2, trước khi rời sân ở phút thứ 58 và theo dõi phần còn lại của trận đấu từ ngoài sân. Vào thứ Ba, Inter Miami cho biết: “Messi không tham gia tập luyện vào ngày 11-2 do bị căng cơ gân kheo bên trái trong trận đấu với Barcelona SC ở Ecuador, và tình trạng này vẫn tiếp diễn cho đến nay. Cầu thủ đã trải qua các xét nghiệm y tế bổ sung và xác nhận chẩn đoán. Việc anh ấy dần trở lại tập luyện sẽ phụ thuộc vào tiến triển lâm sàng và chức năng trong những ngày tới”.

Inter Miami giải thích về việc lùi trận đấu vào ngày 26-2, thay vì ngày 13-2 như kế hoạch ban đầu, là vì “muốn mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người hâm mộ ở Puerto Rico”. Như vậy, trận giao hữu lên lịch lại sẽ diễn ra sau khi mùa giải MLS 2026 bắt đầu, khi Inter Miami làm khách trên sân của LAFC để khởi đầu mùa giải vào ngày 21-2. Tất nhiên, hiện tại khả năng ra sân của cầu thủ xuất sắc nhất MLS 2 năm liên tiếp đang bị nghi ngờ.

Năm 2024, Messi đã không tham gia trận giao hữu trước mùa giải ở Hồng Kông vì chấn thương. Sau phản ứng giận dữ từ người dân địa phương do việc Messi vắng mặt, ban tổ chức sự kiện đã hoàn trả một phần tiền vé cho người hâm mộ. Lần này, anh đã chia sẻ sự hối tiếc việc hoãn trận đấu thông qua mạnh xã hội.

“Chào mọi người, tôi muốn gửi thông điệp này đến người dân Puerto Rico và tất cả những người sẽ đến xem buổi tập và trận đấu”, Messi nói trong một video. “Thành thật mà nói, trong trận đấu cuối cùng ở Ecuador, tôi bị căng cơ, đó là lý do tại sao tôi rời sân sớm. Vì vậy, cùng với những người trong ban tổ chức và Inter Miami, chúng tôi đã quyết định hoãn trận đấu này. Chúng tôi hy vọng có thể lên lịch lại và chúng ta có thể gặp lại nhau. Hẹn gặp lại sớm. Gửi đến tất cả các bạn một cái ôm và cảm ơn vì tất cả tình yêu mà các bạn luôn dành cho chúng tôi...”.

HUY KHÔI