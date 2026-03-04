Ronaldo dính chấn thương gân kheo và đang được đánh giá

Cristiano Ronaldo đã dính chấn thương gân kheo, CLB của anh Al Nassr cho biết hôm thứ Ba nhưng không đưa ra thời gian cụ thể cho sự trở lại của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Al Nassr xác nhận Cristiano Ronaldo dính chấn thương gân kheo nhưng không đưa ra thời gian cụ thể cho sự trở lại.

Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng đã bị chấn thương trong trận thắng 3-1 trước Al-Fayha hôm thứ Bảy. “Anh ấy đã bắt đầu chương trình phục hồi chức năng và sẽ được đánh giá từng ngày”, Al Nassr cho biết trong một tuyên bố. Al Nassr không nói rõ đó là căng cơ hay rách cơ, và cũng không đưa ra thời gian cụ thể cho sự trở lại. Trong khi, trong những bức ảnh được đăng tải hôm thứ Ba trên các kênh truyền thông xã hội của Al Nassr, tiền đạo 41 tuổi được nhìn thấy đang tập luyện với tạ trong phòng tập thể lực của đội.

Ronaldo được thay ra ở phút 81 của trận đấu hôm thứ Bảy và ngay sau đó đã được chườm đá vào gân kheo bên phải khi ngồi trên băng ghế dự bị. HLV Jorge Jesus của Al Nassr đã giảm nhẹ lo ngại về một chấn thương nghiêm trọng sau trận đấu. “Cậu ấy cảm thấy mệt mỏi cơ bắp”, Jesus nói. “Sau khi chúng tôi dẫn trước 2-1, tôi không muốn mạo hiểm và đã thay Cristiano ra. Bộ phận y tế sẽ đánh giá tình trạng của cậu ấy, nhưng những gì Cristiano cảm thấy chỉ là mệt mỏi cơ bắp”.

Ronaldo đã có một trận đấu khó khăn, bỏ lỡ một quả phạt đền và không ghi được bàn thắng nào trong những tình huống bóng sống. Dù vậy, Al Nassr vẫn giành chiến thắng để trở lại vị trí dẫn đầu Saudi Pro League tạo khoảng cách 2 điểm so với Al Ahli. Ronaldo sẽ có thêm thời gian để hồi phục sau khi Al Nassr xác nhận trận tứ kết AFC Champions League Two của họ với Al Wasl, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 4-3, đã bị hoãn cho đến khi có thông báo mới do xung đột quân sự trong khu vực. Trận đấu tiếp theo của Al Nassr dự kiến ​​diễn ra vào thứ Bảy gặp Neom tại Saudi Pro League.

Ronaldo hiện đứng thứ 3 trong danh sách vua phá lưới Saudi Pro League. Đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha đã ghi được 21 bàn thắng, trong khi tiền đạo người Anh, Ivan Toney đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 23 bàn thắng sau 23 trận đấu cho Al Ahli.

HUY KHÔI