Messi sẽ chơi trận mở màn mùa giải tại Los Angeles

Lionel Messi có thể ra sân trong trận mở màn mùa giải MLS gặp Los Angeles FC vào tối thứ Bảy.

Khả năng Messi tham gia trận đấu ban đầu bị nghi ngờ sau khi bị căng cơ gân kheo chân trái trong trận giao hữu trước mùa giải với Barcelona SC vào ngày 7-2. Mặc dù Messi đá chính trong trận giao hữu, anh đã rời sân ở phút 58 để theo dõi trận đấu từ ngoài sân. Inter Miami sau đó đã quyết định dời lịch trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải với Independiente del Valle ở Puerto Rico sang ngày 26-2, thay vì ngày ban đầu là 13-2.

Nhưng Messi hiện đã trở lại tập luyện cùng toàn đội kể từ khi bị căng cơ. “Messi vẫn ổn, cậu ấy đã tập luyện cùng cường độ với toàn đội suốt tuần qua”, Mascherano cho biết hôm thứ Sáu. “Cậu ấy đang hồi phục tốt và có tinh thần rất tích cực. Vì vậy, cậu ấy sẽ lên đường với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giống như phần còn lại của đội”.

Mascherano sau đó nhấn mạnh rằng “tất cả các cầu thủ đã cùng đội đến California” đều sẽ sẵn sàng ra sân, bao gồm cả cầu thủ được chỉ định mới ký hợp đồng German Berterame và cầu thủ trụ cột của Inter Miami hiện tại là Tadeo Allende. Mascherano tiếp tục thừa nhận rằng đội bóng dự đoán một trận đấu khó khăn với LAFC, xét đến đẳng cấp của các cầu thủ ở cả 2 phía sân.

“Rõ ràng cả 2 đều là những đội bóng tuyệt vời, và tất nhiên, với đẳng cấp của các cầu thủ và những gì họ đại diện tại giải đấu, trên lý thuyết, họ đều là những ứng cử viên vô địch”, Mascherano nói. “Bạn luôn tưởng tượng về một trận đấu lý tưởng, và trận đấu lý tưởng đối với chúng tôi lại hoàn toàn trái ngược, một trận đấu giằng co. Trận đấu sẽ xoay quanh việc kiểm soát bóng, giữ bóng trong thời gian dài và ngăn Los Angeles phản công nhanh”.

Inter Miami bước vào mùa giải 2026 với tư cách là nhà đương kim vô địch MLS Cup, sau khi nâng cao danh hiệu lịch sử MLS 2025 bằng chiến thắng trước Vancouver Whitecaps. Đội bóng sẽ tham gia Concacaf Champions Cup, Leagues Cup và Campeones Cup bên cạnh mùa giải thường niên MLS.

