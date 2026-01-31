Play-off Europa League: Nottingham đối đầu Fenerbahce, Celtic gặp Stuttgart

Nottingham Forest sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn đến Istanbul sau khi bốc thăm gặp Fenerbahce ở vòng play-off Europa League, trong khi Celtic phải chạm trán với gã khổng lồ nước Đức, VfB Stuttgart.

Forest, đội bóng đang đứng ngay trên khu vực xuống hạng ở Premier League, đã kết thúc ở vị trí thứ 13 trên tổng số 36 đội tham dự Europa League và do đó được xếp hạt giống ở vòng play-off. Tuy nhiên, Fenerbahce hứa hẹn sẽ là một thử thách khó khăn khi họ bất bại ở giải Vô địch Thổ Nhĩ Kỳ mùa này, dù đang kém đội đầu bảng Galatasaray 3 điểm. Đội hình của họ bao gồm cựu thủ môn Man.City, Ederson cùng tiền đạo ngôi sao người Tây Ban Nha, Marco Asensio hay tiền vệ người Pháp, Matteo Guendouzi.

Forest, đội đang hy vọng trở lại thành phố Thổ Nhĩ Kỳ để đá trận chung kết vào tháng 5, dù vậy vẫn có thể được khích lệ bởi việc Aston Villa đã đánh bại Fenerbahce 1-0 trên sân nhà Sukru Saracoglu của họ tuần trước. Đội thắng trong trận đấu này sẽ gặp Real Betis hoặc Midtjylland ở vòng 16 đội.

Celtic đã giành quyền vào vòng play-off sau khi đánh bại đội bóng Hà Lan, Utrecht 4-2 hôm thứ Năm để kết thúc ở vị trí thứ 21. Họ sẽ tiếp đón Stuttgart, hiện đang đứng thứ 5 tại Bundesliga, trong trận lượt đi vào ngày 19-2 trước khi trận lượt về diễn ra tại Đức vào ngày 26-2. Đội thắng sẽ gặp một đối thủ đến từ Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội, với Porto hoặc Braga đang chờ đợi họ.

Các trận đấu khác trong vòng play-off bao gồm Bologna của Serie A gặp Brann Bergen của Na Uy. Lille (Pháp) đối đầu với Red Star Belgrade (Serbia). Dinamo Zagreb (Croatia) gặp Genk (Bỉ). Ludogorets Razgrad (Bulgaria) gặp Ferencvaros (Hungary). Panathinaikos (Hy Lạp) gặp Viktoria Plzen (CH Séc). PAOK (Hy Lạp) gặp Celta Vigo (Tây Ban Nha).

PHI SƠN