Cơ hội World Cup của Ronaldo bị đe dọa

HLV Jorge Jesus của Al-Nassr cho biết hôm thứ Sáu rằng chấn thương gân kheo của Cristiano Ronaldo nghiêm trọng hơn dự kiến ​​ban đầu, thông tin đầy bất an này được đưa ra chỉ 3 tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Ronaldo, 41 tuổi, đã phải rời sân trong trận thắng 3-1 của Al-Nassr trước Al-Fayha tại giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia vào cuối tuần trước. Al Nassr sau đó không đưa ra thời gian cụ thể cho sự hồi phục của siêu sao 5 lần giành Quả bóng vàng. Phát biểu trước trận đấu trên sân nhà gặp Neom SC vào thứ Bảy, Jesus xác nhận: “Trong trận đấu trước, Cristiano đã phải rời sân vì chấn thương cơ. Sau các xét nghiệm, rõ ràng là chấn thương của cậu ấy nghiêm trọng hơn chúng tôi dự đoán. Cristiano cần nghỉ ngơi và hồi phục. Cậu ấy sẽ đến Tây Ban Nha để điều trị, cũng như các cầu thủ khác bị thương. Cristiano sẽ cần được điều trị bởi chuyên gia vật lý trị liệu riêng. Chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại”.

Khả năng ra sân của cựu ngôi sao Real Madrid cho đội tuyển Bồ Đào Nha vào cuối tháng này, khi đội tuyển đang tăng cường chuẩn bị cho World Cup, hiện đang bị nghi ngờ. Bồ Đào Nha sẽ tiếp đá giao hữu với Mexico tại Mexico City vào ngày 28-3, trước khi đối đầu với Mỹ tại Atlanta vào ngày 1-4.

Ronaldo đã ghi 21 bàn thắng ở Saudi Pro League mùa này cho Al-Nassr, hiện đứng thứ 3 trong danh sách vua phá lưới - tiền đạo người Anh, Ivan Toney đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 23 bàn thắng cho Al Ahli. Đóng góp của Ronaldo giúp Al Nassr cạnh tranh danh hiệu Saudi Pro League. Họ đang kém 1 điểm so với Al Ahli, đội đã thắng trong trận đấu sớm vòng 25, nhưng có thể vượt qua với khoảng cách 2 điểm nếu thắng Neom SC vào thứ Bảy.

Trước khi chấn thương, Ronaldo ghi bàn liên tiếp và nâng tổng số bàn thắng chính thức trong sự nghiệp của anh lên 966, chỉ còn thiếu 34 bàn nữa để đạt mốc 1.000 bàn thắng lịch sử. Phong độ đó khiến siêu sao 41 tuổi được kỳ vọng ​​sẽ đeo băng đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup mùa hè này - kỳ giải sẽ là kỷ lục lần thứ 6 của anh.

HUY KHÔI