Đội tuyển Morocco chia tay HLV Walid Regragui

HLV đội tuyển Morocco, Walid Regragui đã rời đội chỉ hơn 3 tháng trước khi tham dự World Cup 2026, ông xác nhận tại một cuộc họp báo vào đêm muộn thứ Năm. Trong khi Liên đoàn bóng đá Morocco cũng công bố Mohamed Ouahbi được bổ nhiệm thay thế.

Sự ra đi của Regragui - chưa đầy 100 ngày trước khi kỳ giải tại Mỹ, Canada và Mexico khởi tranh - đã được báo chí đưa tin rộng rãi trước khi Chủ tịch liên đoàn bóng đá Morocco, Fouzi Lekjaa cùng Regragui tham dự cuộc họp báo, đồng thời cũng là buổi tri ân vị HLV sắp mãn nhiệm. “Đội cần một gương mặt mới, một nguồn năng lượng khác biệt và một tầm nhìn mới với một HLV mới”, Regragui chia sẻ. “Tôi nghĩ đội cần một luồng sinh khí mới trước World Cup, một tầm nhìn mới để tiếp tục tiến bộ. Quyết định ra đi của tôi là một phần trong quá trình phát triển của đội bóng này”.

Nhà cầm quân 50 tuổi đã dẫn dắt Morocco vào bán kết World Cup 2022 - lần đầu tiên đối với châu Phi và thế giới Ả Rập - nhưng ông đã bị chỉ trích sau khi đội tuyển không thể vô địch Cúp bóng đá châu Phi trên sân nhà sau trận thua kịch tính 0-1 trước Senegal trong trận chung kết hồi tháng 1. Và khi sự chia tay được xác nhận, đội trưởng đội tuyển Morocco, Achraf Hakimi đã tri ân trên mạng xã hội X: “Khả năng lãnh đạo, niềm đam mê và tầm nhìn của HLV đã truyền cảm hứng không chỉ cho các cầu thủ mà còn cho cả một đất nước và hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Ông đã để lại dấu ấn không thể nào quên trong lịch sử bóng đá Morocco. Cảm ơn ông vì đã biến ước mơ của chúng tôi thành hiện thực và vì đã khoác lên mình màu áo đội tuyển với niềm tự hào lớn lao”.

Mohamed Ouahbi (trái) sau khi dẫn dắt đội tuyển U20 Morocco vô địch World Cup trẻ sẽ tiếp quản vị trí của Regragui.

Chủ tịch Lekjaa cho biết Mohamed Ouahbi, người đã dẫn dắt đội tuyển U20 Morocco giành chức vô địch World Cup trẻ, sẽ tiếp quản vị trí của Regragui. Đây sẽ là kinh nghiệm huấn luyện một đội tuyển quốc gia đầu tiên của Ouahbi. Nhà cầm quân người Bỉ gốc Morocco, 49 tuổi, trước đây từng dẫn dắt đội U23 Morocco, và phần lớn sự nghiệp của ông dành cho việc quản lý các đội trẻ tại CLB Anderlecht của Bỉ.

“Tôi không ở đây để xây dựng, bởi vì nền tảng đã có sẵn. Tôi ở đây để tiếp tục thể hiện tốt”, Ouahbi nói, và cho biết Joao Sacramento sẽ là trợ lý HLV của ông. Sacramento, người Bồ Đào Nha, từng là trợ lý HLV tại Paris Saint-Germain, và từng làm việc dưới quyền José Mourinho tại Roma và Tottenham.

Morocco sẽ thi đấu các trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup với Ecuador và Paraguay lần lượt vào ngày 27 và 31-3. Tại World Cup 2026, Morocco nằm ở bảng C cùng với Brazil, Haiti và Scotland.

