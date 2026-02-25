Bồ Đào Nha đánh giá thêm tình hình an ninh ở Mexico trước trận giao hữu tháng 3

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha hôm thứ Ba cho biết họ đang theo dõi tình hình an ninh ở Mexico trong bối cảnh bạo lực gia tăng trước trận giao hữu với đội tuyển quốc gia Mexico vào cuối tháng 3.

Trận giao hữu dự kiến ​​diễn ra vào ngày 28-3 tại sân vận động mới được cải tạo Azteca, nơi dự kiến ​​sẽ tổ chức trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi vào ngày 11-6. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cho biết họ rất vinh dự được mời tham gia vào lễ khánh thành, nhưng lưu ý rằng “diễn biến gần đây đòi hỏi phải liên tục đánh giá các điều kiện” mà đội tuyển quốc gia và phái đoàn của họ sẽ gặp phải.

Hôm Chủ nhật, Nemesio Ruben Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho” và là thủ lĩnh của băng đảng khét tiếng Jalisco Nueva Generacion - đã bị quân đội Mexico tiêu diệt. Sau cái chết của trùm ma túy quyền lực nhất nước này, các thành viên băng đảng đã chặn đường và đốt xe cộ ở gần chục tiểu bang trên khắp Mexico, khiến đất nước rơi vào tình trạng căng thẳng. Rất nhiều trận đấu bóng đá tại Mexico cũng đã bị hoãn vì lý do an ninh…

Phía Bồ Đào Nha cho biết họ sẽ tuân theo các khuyến nghị từ Chính phủ của mình và sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với Liên đoàn bóng đá Mexico: “Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha nhấn mạnh rằng sự an toàn của các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ là ưu tiên tuyệt đối, và đây là tiêu chí chính cho tất cả các đánh giá và quyết định liên quan đến việc tổ chức trận đấu vào tháng 3”.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Mexico cho biết vào cuối ngày thứ Ba trong một thông cáo báo chí rằng cùng với đối tác Bồ Đào Nha có “mong muốn chung” là tổ chức trận đấu vào ngày 28-3, và nhấn mạnh rằng “tính đến thời điểm hiện tại, ngày và địa điểm của trận đấu vẫn không thay đổi”.

HLV Javier Aguirre và đội tuyển Mexico chuẩn bị cho trận giao hữu với Iceland vào thứ Tư này.

Trái ngược với Bồ Đào Nha, Liên đoàn bóng đá Iceland cho biết hôm thứ Ba rằng họ hy vọng trận giao hữu với Mexico vào thứ Tư này sẽ diễn ra theo kế hoạch. Vé cho trận đấu hôm thứ Tư đã bán hết và dự kiến ​​sẽ có hơn 30.000 người trên sân vận động. HLV đội tuyển Mexico, Javier Aguirre cũng đầy lạc quan tuyên bố: “Những người Liên đoàn bóng đá Mexico đã đảm bảo với tôi rằng mọi người sẽ được an toàn. Chúng tôi ở đây. Chúng tôi rất bình tĩnh, thư giãn, tập luyện, chúng tôi nói về thể thao. Đó là thông điệp tôi có thể gửi đến người hâm mộ với tư cách là một HLV bóng đá”.

Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum cho biết hôm thứ Ba trong cuộc họp báo hàng ngày rằng “không có rủi ro” nào đối với người hâm mộ đến xem World Cup 2026. Tuy nhiên, trước đó, các nguồn tin nói với ESPN Mexico rằng FIFA đã yêu cầu báo cáo từ quốc gia Mỹ Latinh này về tình hình an ninh của họ. Các nguồn tin của ESPN cho biết thêm rằng tính đến thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Mexico sẽ mất quyền đăng cai World Cup, hoặc các trận đấu vòng play-off liên lục địa dự kiến ​​diễn ra vào tháng 3 tại Monterrey và Guadalajara.

HUY KHÔI