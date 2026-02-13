Thomas Tuchel “tự hào" khi gia hạn với đội tuyển Anh đến năm 2028

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) hôm thứ Năm đã xác nhận rằng HLV trưởng đội tuyển Anh, Thomas Tuchel đã ký gia hạn hợp đồng mới, giữ ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến năm 2028.

Thomas Tuchel sẽ dẫn dắt tuyển Anh đến sau EURO 2028

Thỏa thuận này thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ từ FA khi đội tuyển Anh chuẩn bị cho World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Cơ quan quản lý tiếp tục ủng hộ Tuchel trong mục tiêu dẫn dắt đội tuyển quốc gia giành được danh hiệu quốc tế lớn đầu tiên sau gần 6 thập kỷ.

Tuchel được xác nhận là người kế nhiệm Gareth Southgate vào tháng 10-2024 và trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi nhận chức, ông nói rằng muốn thêm một "ngôi sao thứ hai" vào chiếc áo đấu của đội tuyển Anh bằng cách giành chức vô địch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

Giải đấu quốc tế lớn duy nhất mà đội tuyển nam Anh giành được là khi họ đăng quang trên sân nhà tại World Cup 1966, đánh bại Tây Đức trong trận chung kết tại Wembley. Đội tuyển Anh của Tuchel đã dễ dàng vượt qua vòng loại, thắng cả tám trận trong một bảng đấu còn có Albania, Serbia, Latvia và Andorra.

Nhưng những thử thách khó khăn hơn đang chờ đợi họ tại World Cup, khi chủ nhà Mexico sẽ đối đầu với tuyển Anh trên sân nhà ở vòng 16 đội nếu thầy trò Tuchel đứng đầu bảng, và sau đó là trận tứ kết có thể gặp nhà vô địch thế giới 5 lần Brazil.

Tuchel từng được đồn đoán là người kế nhiệm lâu dài cho HLV Ruben Amorim của Manchester United, dù Quỷ đỏ đã cải thiện phong độ dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick. Bằng việc cam kết tương lai với đội tuyển Anh đến năm 2028, Tuchel đã chấm dứt những đồn đoán về khả năng chuyển đến Old Trafford sau World Cup.

Cựu HLV Chelsea 52 tuổi cho biết trong một tuyên bố của FA: "Tôi rất vui và tự hào khi được gia hạn hợp đồng với đội tuyển Anh. Ai cũng biết rằng tôi đã yêu thích từng phút giây được làm việc với các cầu thủ và HLV của mình, và tôi rất nóng lòng được dẫn dắt họ đến World Cup. Đây là một cơ hội tuyệt vời và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho đất nước tự hào".

FA cho biết thỏa thuận mới với Tuchel sẽ mang lại "sự rõ ràng và tập trung hoàn toàn" trong bối cảnh những đồn đoán về tương lai của ông sau World Cup. FA cho biết thêm rằng đội ngũ trợ lý cấp cao của Tuchel - Anthony Barry, Henrique Hilario, Nico Mayer và James Melbourne - đều đã đồng ý gia hạn hợp đồng đến hết Euro 2028.

Tuchel nói: "Tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ chủ tịch FA. Tôi rất vui mừng khi Giám đốc điều hành Mark Bullingham, tất cả các đồng nghiệp của tôi tại FA và từ người hâm mộ ở bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đã không ngần ngại khi được đề nghị tiếp tục công việc mơ ước này".

Việc gia hạn hợp đồng trước thềm World Cup năm nay tại Bắc Mỹ là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự tin tưởng của FA vào Tuchel, người đang hướng tới việc dẫn dắt đội tuyển Anh giành được danh hiệu lớn đầu tiên sau sáu thập kỷ.

Giám đốc điều hành FA Mark Bullingham nói: "Tôi rất vui mừng khi Thomas đã cam kết ở lại với chúng tôi cho đến Euro 2028. Ông ấy là người phù hợp cho công việc này khi gia nhập chúng tôi cho chiến dịch World Cup, và chỉ càng củng cố thêm danh tiếng của mình trong suốt vòng loại... Đơn giản là không có ứng viên nào tốt hơn trong bóng đá thế giới".

HOÀNG HÀ