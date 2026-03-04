Trận Finalissima có thể trở lại London

Các lãnh đạo bóng đá châu Âu và Nam Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp cuối cùng trước hạn chót vào thứ Năm để quyết định trận Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa tuyển Argentina và Tây Ban Nha có ​​diễn ra theo dự kiến vào ngày 27-3 tại Doha, Qatar hay không.

Lionel Messi và Argentina đánh bại Italy 3-0 nâng cao cúp Finalissima tại Wembley vào năm 2022.

Trận đấu giữa nhà vô địch châu Âu, Tây Ban Nha và nhà đương kim vô địch Nam Mỹ, Argentina đã được lên lịch vào ngày 27-3 tại sân vận động Lusail ở Doha. Tuy nhiên, khả năng Qatar đăng cai trận đấu này ngày càng trở nên khó xảy ra sau khi Liên đoàn bóng đá Qatar đình chỉ các giải đấu bóng đá vô thời hạn sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, và các vụ phóng tên lửa trả đũa vào Bán đảo Ả Rập.

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đang thúc đẩy một giải pháp nhanh chóng, nhận thức rằng loạt trận quốc tế tháng 3 là sự chuẩn bị quan trọng trước World Cup 2026 bắt đầu vào tháng 6 ở Bắc Mỹ. Nhiều nguồn tin nói với Reuters hôm thứ Ba, London (Anh) nổi lên là ứng cử viên thay thế hàng đầu. Sân Wembley chính là nơi đã tổ chức trận Finalissima đầu tiên vào năm 2022, khi Argentina đánh bại Italy 3-0. Dù đội tuyển Anh sẽ đá giao hữu với Uruguay vào ngày 27-3, tuy nhiên, Tam sư thời gian gần đây cũng thường xuyên thi đấu bên ngoài sân Wembley, nên sẽ không có gì bất tiện nếu họ nhường “thánh đường” của mình để đăng cai một trận đấu quan trọng và được chờ đợi như Finalissima.

Bất kỳ sự thay đổi nào cũng cần có sự đồng thuận giữa Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA). Nhưng RFEF, AFA và UEFA đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Reuters. Trong khi một người phát ngôn của CONMEBOL nói với Reuters rằng một số cuộc họp giữa các bên đã diễn ra trong những ngày gần đây nhưng không xác nhận thời hạn chót vào thứ Năm, hoặc London là địa điểm được ưu tiên.

Ban đầu, Madrid (Tây Ban Nha) được RFEF đề xuất nhưng bị AFA từ chối, vì họ thích một địa điểm trung lập hơn là trao lợi thế sân nhà cho đối thủ. Trong khi, dù Morocco đã đề nghị đăng cai trận đấu, nhưng RFEF không muốn ủng hộ nước láng giềng Địa Trung Hải của họ trong bối cảnh căng thẳng hậu trường về World Cup 2030 - giải đấu mà Tây Ban Nha, Morocco và Bồ Đào Nha sẽ đồng đăng cai, và hiện cả Tây Ban Nha và Morocco đều đang vận động để đăng cai trận chung kết danh giá.

Miami (Mỹ) cũng được xem xét, vì Lionel Messi đang thi đấu cho Inter Miami. Nhưng sân vận động Hard Rock nổi tiếng đang tổ chức giải quần vợt Miami Open cùng thời điểm.

LINH SƠN