MLS khởi tranh, Lionel Messi liệu có thể chạm đến mốc 1000 bàn thắng?

Lionel Messi, biểu tượng bóng đá thế giới, luôn là tâm điểm của những kỷ lục và cột mốc vĩ đại. Khi bước vào năm 2026, "El Pulga" đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử: bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Với 896 bàn thắng tính đến trận chung kết MLS Cup 2025, nơi Inter Miami đánh bại Vancouver Whitecaps vào ngày 5-12, Messi chỉ cần thêm 4 bàn nữa để chạm mốc này.

Mùa giải MLS 2026 khởi tranh cuối tuần này, với trận mở màn giữa Inter Miami và LAFC vào ngày 21-2 (giờ Mỹ). Không còn nghi ngờ gì nữa, Messi – ở tuổi 38 – sẽ sớm đạt được cột mốc mà chỉ có Cristiano Ronaldo, kình địch lâu năm của anh, đang sở hữu trong số các cầu thủ còn thi đấu.

Ronaldo, hiện 41 tuổi, đã vượt mốc 900 bàn từ tháng 9-2024 và đang sở hữu 962 bàn thắng trong 1.306 trận đấu. Với Lewandowski chỉ mới 690 bàn, có vẻ như bộ đôi "siêu sao" này sẽ độc chiếm "câu lạc bộ 900" trong thời gian dài. Hành trình ghi bàn của Messi bắt đầu từ tháng 5-2005, khi anh ghi bàn đầu tiên cho Barcelona ở tuổi thiếu niên, trong trận thắng Albacete 2-0. Không ai ngờ rằng, từ khoảnh khắc ấy, Messi sẽ trở thành cỗ máy săn bàn đáng kinh ngạc, với tổng cộng 896 bàn trong 1.137 trận – tỷ lệ trung bình 0,79 bàn/trận, cao hơn Ronaldo (0,74 bàn/trận).

Phân tích sâu hơn về số bàn thắng của Messi theo từng đội bóng, chúng ta thấy sự thống trị tuyệt đối tại Barcelona: 672 bàn trong 778 trận, chiếm 75% tổng số. Tại PSG, anh ghi 32 bàn trong 75 trận qua hai mùa giải. Sang Inter Miami từ tháng 7-2023, Messi bùng nổ với 77 bàn trong 88 trận, giúp đội bóng giành Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024 và MLS Cup 2025. Về cấp độ đội tuyển, 115 bàn trong 196 trận cho Argentina, nổi bật nhất là cú đúp (cộng quả penalty luân lưu) trong trận chung kết World Cup 2022 trước Pháp – đỉnh cao đưa Albiceleste lên ngôi vô địch.

Xét theo mùa giải, Messi luôn duy trì sự ổn định phi thường. Mùa đầu tiên ra mắt chuyên nghiệp 2004-05, anh chỉ ghi 1 bàn trong 9 trận. Nhưng từ mùa 2005-06 (10 bàn), anh liên tục đạt ít nhất 10 bàn mỗi mùa trong 20 năm liên tiếp. Đỉnh cao là mùa 2011-12 với 82 bàn (CLB + tuyển), khi anh phá kỷ lục trở thành vua phá lưới mọi thời đại của Barcelona với bàn thứ 234 ở tuổi 24. Mùa 2014-15, anh ghi 66 bàn, trong đó hat-trick trước Sevilla giúp anh trở thành vua phá lưới La Liga mọi thời đại với 253 bàn, vượt Telmo Zarra.

Messi đã chinh phục vô số kỷ lục: 91 bàn trong năm dương lịch 2012 (kỷ lục Guinness), là người nhanh nhất đạt 100 bàn Champions League (sau 123 trận), bàn thắng nhanh nhất sự nghiệp (128 giây trước Chelsea năm 2018), và ở MLS, người nhanh nhất đạt 50 bàn (sau 53 trận). Ngay cả ở tuổi 38, anh vẫn "ăn đứt" với 43 bàn cho Inter Miami mùa 2025, đoạt Chiếc giày vàng MLS.

Bây giờ, câu hỏi lớn: Messi có thể đạt 1000 bàn thắng? Câu trả lời là hoàn toàn khả thi. Anh cần thêm 104 bàn nữa và ở môi trường MLS, điều đó không quá khó. Kể từ khi sang MLS, Messi trung bình 36 bàn/mùa (CLB + tuyển). Hợp đồng với Inter Miami kéo dài đến hết mùa 2028, khi anh 41 tuổi. Trong trường hợp duy trì phong độ, các con số sẽ là:

- Năm 2026: Khoảng 36 bàn → Tổng 932 bàn.

- Năm 2027: Thêm 36 bàn → Tổng 968 bàn.

- Năm 2028: Cần khoảng 32 bàn để chạm 1000, có thể vào giữa hoặc cuối mùa.

Tất nhiên, đây là tính toán cơ bản, chưa tính biến số như chấn thương hay phong độ. Messi chưa xác nhận tham gia World Cup 2026, nhưng nếu có, anh có thể thêm 5-10 bàn quốc tế. Nếu nghỉ đội tuyển, trung bình có thể giảm còn 30 bàn/CLB mỗi năm. Dù vậy, lịch sử cho thấy Messi hiếm khi "sa sút" kéo dài – ngay cả mùa đầu PSG (2021-22) chỉ 22 bàn, anh vẫn bùng nổ ở mùa sau với 37 bàn và vượt Ronaldo trở thành vua phá lưới châu Âu (701 bàn).

Về khả năng vượt của Ronaldo: Đây là cuộc đua hấp dẫn. Ronaldo hiện 962 bàn, cần 38 bàn nữa để đạt 1000, có thể vào 2026-2027 với trung bình 40 bàn/mùa tại Saudi Pro League. Nhưng ở tuổi 41, tương lai của CR7 tại Al Nassr đang bất định, với tin đồn về điều khoản giải phóng hoặc trở lại châu Âu. Messi trẻ hơn 2,5 tuổi, với tỷ lệ bàn/trận cao hơn và hỗ trợ đồng đội tốt hơn (hơn 400 kiến tạo).

Giả sử Ronaldo nghỉ hưu ở 962 bàn (hoặc thêm 20 bàn lên 982), Messi có thể vượt qua vào giữa 2027 nếu duy trì 36 bàn/năm:

- Cuối 2026: Messi ~932 (khoảng cách với Ronaldo 30 bàn nếu CR7 dừng ở 962).

- Cuối 2027: Messi ~968, có thể vượt nếu Ronaldo không chơi tiếp.

Thời gian đang ủng hộ Messi. Nếu Ronaldo tiếp tục đến 1000, Messi vẫn có lợi thế tuổi tác để đuổi kịp và vượt. Cả hai đã định nghĩa kỷ nguyên bóng đá, chia nhau 13 Quả Bóng Vàng (Ronaldo 5, Messi 8). Ronaldo dẫn đầu bàn thắng quốc tế (143) và Champions League (140), nhưng Messi vượt trội về hiệu suất và danh hiệu tập thể (World Cup, Copa America, MLS).

Dù kết quả thế nào, cuộc đua này không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sự vĩ đại. Messi, với phong cách ma thuật, kỹ thuật siêu việt, vẫn đang viết tiếp câu chuyện cổ tích. Ở tuổi 38, anh không chỉ ghi bàn mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Liệu Messi có đạt 1000 và vượt Ronaldo? Thời gian sẽ trả lời, nhưng với những gì đã chứng kiến, không gì là bất khả thi với "Vua Bóng Đá".

LONG KHANG