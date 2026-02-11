Inter Miami có giá trị cao nhất MLS

Theo một báo cáo được Sportico công bố hôm thứ Ba, có đến 5 CLB thuộc MLS hiện có giá trị trên 1 tỷ USD, trong đó Inter Miami của siêu sao Lionel Messi vượt qua LAFC để lần đầu tiên dẫn đầu với 1,45 tỷ USD.

Inter Miami, đội đã giành chức vô địch MLS Cup đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái, đã chứng kiến ​​giá trị của mình tăng 22% và hiện vượt qua LAFC (1,4 tỷ USD), đội bóng có giá trị cao nhất trong 4 năm trước đó. Được đồng sở hữu bởi cựu danh thủ David Beckham, vận mệnh của Inter Miami đã được thay đổi cả trong và ngoài sân cỏ kể từ khi siêu sao người Argentina, Messi đến vào năm 2023. Tiếp theo trong danh sách là LA Galaxy (1,17 tỷ USD), Atlanta United (1,14 tỷ USD) và New York City FC (1,12 tỷ USD).

Trong khi đó, 30 CLB của MLS hiện có giá trị trung bình là 767 triệu USD, tăng 6% so với năm ngoái, và tăng 39% so với bảng xếp hạng đầu tiên của Sportico về MLS năm 2021. Theo báo cáo, tổng giá trị của tất cả các đội MLS là 23 tỷ USD. Mặc dù có sự tăng trưởng này, các đội MLS vẫn tiếp tục theo đuổi những con số cao ngất ngưởng cũng được công bố cho các đội trong NFL, NBA, MLB và NHL. Trên cả 5 giải đấu, Inter Miami được xếp hạng thứ 116 trên tổng số 154 đội. Dẫn đầu danh sách là Dallas Cowboys (12,8 tỷ USD), Golden State Warriors (11,33 tỷ USD) và Los Angeles Rams (10,43 tỷ USD).

MLS sẽ khởi tranh mùa giải thường niên 2026 vào ngày 21-2, với trận đấu giữa LAFC và Inter Miami. Vào lúc này, công tác chuẩn bị của nhà vô địch MLS Cup đang tất bật, bên cạnh các chuyến du đấu là thực hiện một số bản hợp đồng mới như Dayne St. Clair, Sergio Reguilon, Facundo Mura, Micael dos Santos, David Ayala và German Berterame. HLV trưởng của Inter Miami, Javier Mascherano cho biết CLB sẽ tiếp tục theo đuổi các bản hợp đồng mới trong kỳ chuyển nhượng MLS kéo dài đến ngày 26-3, nhưng khẳng định ông hài lòng với những sự bổ sung gần đây cho đội hình.

Inter Miami sẽ kết thúc giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải bằng trận giao hữu với nhà vô địch LigaPro Serie A của Ecuador, Independiente del Valle tại Puerto Rico ngày 13-2.

HUY KHÔI