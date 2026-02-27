Cristiano Ronaldo đầu tư vào CLB bóng đá đầu tiên

Cristiano Ronaldo đã mua 25% cổ phần sở hữu tại UD Almeria, một CLB thuộc giải hạng 2 Tây Ban Nha. Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng đã mua cổ phần tại Almeria thông qua công ty con CR7 Sports Investments của mình, theo Tập đoàn Brunswick.

Cristiano Ronaldo mua 25% cổ phần sở hữu tại CLB hạng 2 Tây Ban Nha UD Almeria.

Các điều khoản tài chính của giao dịch không được tiết lộ nhưng thương vụ này được coi là một khoản đầu tư chiến lược dài hạn từ Ronaldo. “Tôi từ lâu đã có tham vọng đóng góp cho bóng đá ngoài sân cỏ”, Ronaldo cho biết trong một tuyên bố. “UD Almería là một CLB Tây Ban Nha có nền tảng vững chắc và tiềm năng phát triển rõ ràng. Tôi mong muốn được làm việc với đội ngũ lãnh đạo để hỗ trợ CLB trong giai đoạn phát triển mới”.

Xuống hạng 2 vào tháng 4-2024, Almeria đang trên đường giành quyền thăng hạng lên giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha (La Liga) mùa giải này. Họ đang đứng thứ 3 ở giải hạng, chỉ kém 2 điểm đội đầu bảng Racing Santander sau 27 trận đấu. HLV của Almeria, Juan Francesc Ferrer 'Rubi', cho biết việc Ronaldo - huyền thoại của Real Madrid - trở thành cổ đông của CLB là tin tức tuyệt vời. “Từ góc nhìn của chúng tôi, chúng tôi rất vui mừng”, ông nói. “Tất nhiên, chúng tôi chào đón anh ấy. Tôi nghĩ đây là tin tuyệt vời bởi vì một người như anh ấy, với kiến ​​thức sâu rộng về thể thao và bóng đá, thực sự có thể giúp ích cho một CLB như chúng tôi”.

“Điều này rất thú vị cho toàn bộ CLB, thành phố và tỉnh. Mọi người đều biết mối quan hệ tốt đẹp mà Cristiano có với các ông chủ. Bạn sẽ biết mọi chuyện khi nó xảy ra, nhưng tôi không nghĩ việc tôi biết được khi nào là quan trọng. Điều quan trọng là anh ấy đã đến đây để gia nhập cùng chúng tôi với tư cách là cổ đông. Chúng tôi rất hạnh phúc”.

Ronaldo đang ở những năm tháng cuối cùng sự nghiệp khi tròn 41 tuổi vào ngày 5-2.

Khi được hỏi liệu Ronaldo có thể một ngày nào đó chơi cho Almeria hay không, Rubi nói: “Đó là câu hỏi dành cho anh ấy, nhưng điều đó sẽ thật phi thường và tuyệt vời. Đây là CLB của anh ấy, và nếu anh ấy muốn tiếp tục chơi bóng, bất kể HLV là ai, anh ấy sẽ được chào đón nồng nhiệt. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó”.

UD Almeria đã được một tập đoàn đầu tư của Saudi Arabia tiếp quản vào tháng 5-2025. Chủ tịch Mohamed al Khereiji cũng rất vui mừng khi có được cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng trong đội bóng. “Anh ấy được coi là người giỏi nhất trên sân cỏ”, Al Khereiji nói. “Anh ấy hiểu rất rõ các giải đấu Tây Ban Nha và hiểu được tiềm năng của những gì chúng tôi đang xây dựng ở đây, cả về đội bóng lẫn học viện đào tạo trẻ”.

Ronaldo, người tròn 41 tuổi vào ngày 5-2, trước đây đã bày tỏ mong muốn sở hữu một câu lạc bộ bóng đá sau khi giải nghệ. Cựu sao Real Madrid hồi mùa hè năm ngoái đã gia hạn hợp đồng với CLB Al Nassr thuộc giải Saudi Pro League đến tháng 6-2027, và dự kiến ​​sẽ đeo băng đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup mùa hè này - kỳ giải sẽ là kỷ lục lần thứ 6 của anh.

VIỆT TÙNG