Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina bị cấm xuất cảnh

Một thẩm phán ở Argentina đã cấm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) Claudio Tapia và 4 quan chức khác xuất cảnh khỏi đất nước, và triệu tập họ ra làm chứng về cáo buộc lạm dụng các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội.

Đây là hành động pháp lý quan trọng đầu tiên chống lại Claudio Tapia, quan chức cấp cao nhất của AFA, người đang phải đối mặt với một số cuộc điều tra về tài sản và quản lý tài chính của tổ chức. Thẩm phán Diego Amarante đã triệu tập Tapia vào thứ Năm để thẩm vấn vào ngày 5-3 tại tòa án Buenos Aires, theo các tài liệu mà hãng tin AP thu được.

Đơn kiện được đệ trình bởi Cơ quan Thu và Kiểm soát Hải quan (ARCA). Tapia bị cáo buộc không đóng các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội lên tới 19 tỷ peso (12,8 triệu USD) trong năm 2024 và 2025. Chủ tịch AFA có nghĩa vụ phải ra hầu tòa, nhưng ông có thể từ chối làm chứng. Thẩm phán Amarante đã cấm Tapia rời khỏi đất nước vì “tính chất nghiêm trọng của các sự kiện đang được điều tra” và để “đảm bảo hoàn tất các thủ tục pháp lý”.

Nếu lệnh cấm xuất cảnh vẫn còn hiệu lực sau khi ông ra làm chứng trước tòa, ông Tapia sẽ không thể tham dự trận Finalissima giữa nhà vô địch Copa America (Nam Mỹ) Argentina nhà vô địch Euro 2024 (châu Âu) Tây Ban Nha diễn ra vào ngày 27-3 tại Qatar. Trong khi đó Thủ quỹ Pablo Toviggino, Tổng thư ký Cristian Malaspina, Tổng giám đốc Gustavo Lorenzo và cựu Chủ tịch CLB Racing Club, Victor Blanco cũng sẽ phải ra làm chứng và sẽ không được phép rời khỏi đất nước vì lý do tương tự.

Cả ông Tapia và các quan chức khác đều không ngay lập tức đưa ra bình luận về phán quyết của thẩm phán Amarante.

