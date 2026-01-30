Tây Ban Nha công bố địa điểm đóng quân tại World Cup 2026

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cho biết, đội tuyển quốc gia nước này sẽ đóng quân tại thành phố Chattanooga (Mỹ) - cách Atlanta khoảng 2 giờ đồng hồ, nơi họ sẽ thi đấu 2 trong 3 trận vòng bảng - trong suốt World Cup 2026 diễn ra tại tại Mỹ, Canada và Mexico.

HLV Luis de la Fuente và tuyển Tây Ban Nha đã hoàn thành lựa chọn điểm đóng quân.

Thành phố với khoảng 190.000 dân này nằm bên bờ sông Tennessee thuộc bang Tennessee ở miền nam nước Mỹ. “Đội tuyển của Luis de la Fuente sẽ ở tại khách sạn Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown và sẽ sử dụng các cơ sở vật chất tại trường Baylor làm trung tâm huấn luyện”, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cho biết.

Đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha, nhà vô địch World Cup 2010, là đội bóng xếp hạng cao nhất theo bảng xếp hạng của FIFA và là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026. La Roja sẽ thi đấu với Cape Verde và Saudi Arabia lần lượt vào ngày 15 và 21-6 tại Atlanta. Trận đấu cuối cùng của họ ở bảng H sẽ là gặp Uruguay, đội tuyển từng 2 lần vô địch thế giới, tại thành phố Guadalajara của Mexico.

Trước đó, một ứng viên khác là đội tuyển Pháp đã chọn đóng quân tại Boston. Đội tuyển 2 lần vô địch World Cup sẽ tập luyện tại Babson College, một trường kinh doanh tư nhân nằm “cách trung tâm thành phố Boston khoảng 30 phút, nơi họ sẽ lưu trú”, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cho biết. Tên khách sạn không được tiết lộ, nhưng theo một nguồn tin từ Liên đoàn, ban huấn luyện đang tìm kiếm một khách sạn không quá lớn để thuê trọn gói, nhưng đủ lớn để chứa một đoàn khoảng 60 người và bố trí các phòng riêng biệt cho điều trị y tế, phòng tập thể dục và các buổi họp video.

HLV Didier Deschamps cùng tuyển Pháp cũng sớm có sự chuẩn bị cho hành trình chinh phục.

Boston cách New York/New Jersey khoảng 300km, nơi đội tuyển Pháp sẽ đối đầu với Senegal vào ngày 16-6, và cách Philadelphia 500km, nơi họ sẽ thi đấu với 1 trong 3 đội được xác định sau vòng play-off liên lục địa là Iraq, Bolivia hoặc Suriname vào ngày 22-6. Kylian Mbappe và đồng đội sẽ thi đấu trận thứ 3 vòng bảng gặp Na Uy của Erling Haaland vào ngày 26-6 tại Boston.

Đội tuyển Đức thì chọn Winston-Salem, Bắc Carolina làm căn cứ. Đội tuyển 4 lần vô địch thế giới nằm ở bảng E cùng với Ecuador, Curacao và Bờ Biển Ngà tại giải đấu diễn ra từ ngày 11-6 đến ngày 19-7, sẽ đóng quân tại khách sạn Graylyn Estate ở Winston-Salem và sử dụng sân vận động của Đại học Wake Forest gần đó để tập luyện khi không thi đấu, giúp giảm thiểu thời gian di chuyển đến và đi từ sân tập trong suốt giải đấu.

Thầy trò HLV Julian Nagelsmann theo lịch sẽ bay từ Frankfurt đến Chicago vào ngày 2-6 để chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng trước giải đấu với đội tuyển chủ nhà Mỹ vào ngày 6-6, trước khi bay tiếp đến Winston-Salem. Họ sẽ chơi trận đấu mở màn World Cup tại Houston, Texas vào ngày 14-6 gặp Curacao. Sau đó, đội tuyển Đức sẽ di chuyển đến Toronto (Mexico) vào ngày 20-6 để đối đầu với Bờ Biển Ngà, trước trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Ecuador tại New York vào ngày 25-6.

Đội tuyển Đức đã công khai đặt mục tiêu vô địch World Cup sau những thất bại bất ngờ ở vòng đầu tiên năm 2018 và 2022, nhằm khôi phục lại danh tiếng đã bị tổn hại với tư cách là một cường quốc bóng đá toàn cầu. Họ chưa từng lọt vào chung kết bất kỳ giải đấu quốc tế lớn nào kể từ khi giành chức vô địch World Cup lần thứ 4 vào năm 2014 tại Brazil.

HUY KHÔI