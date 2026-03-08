Chủ sở hữu Inter Miami lần đầu công khai thu nhập của Messi

Lionel Messi được Inter Miami trả từ 70 triệu đến 80 triệu USD mỗi năm.

Đầu tuần này, Inter Miami đã ký một thỏa thuận với công ty dịch vụ tài chính Nu của Brazil, công ty này sẽ có quyền đặt tên cho sân vận động mới của đội gần Sân bay Quốc tế Miami. Sân vận động Nu, một công trình có sức chứa 26.700 chỗ ngồi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến ​​sẽ tổ chức trận đấu đầu tiên vào ngày 4-4. “Lý do tôi cần có các nhà tài trợ và họ phải là những nhà tài trợ đẳng cấp thế giới là vì cầu thủ rất đắt đỏ”, Mas nói với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm thứ Sáu. “Tôi trả cho Messi - xứng đáng với từng đồng - nhưng đó là từ 70 triệu đến 80 triệu USD mỗi năm. Bao gồm tất cả mọi thứ”.

Hiện tại, Messi là cầu thủ được trả lương cao nhất tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), nhưng chỉ nhận mức lương cơ bản 12 triệu USD theo quy định hạn mức tối đa của giải đấu. Tuy nhiên, như ESPN đưa tin, Messi cũng được hưởng lợi từ các nguồn thu nhập khác như hợp đồng quảng cáo với Adidas và thỏa thuận chia sẻ doanh thu với đối tác phát sóng của giải đấu là Apple…

Tuy nhiên, khoản đầu tư khổng lồ của Inter Miami vào Messi khi ký hợp đồng kỷ lục với anh đang mang lại hiệu quả tuyệt vời. CLB hiện là đội bóng có giá trị nhất MLS, trị giá 1,45 tỷ USD, đã tăng 22% trong một năm qua theo Sportico. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với ESPN, Xavier Asensi, Chủ tịch điều hành kinh doanh của Inter Miami, cho biết tác động của Messi đối với khía cạnh tài chính của đội bóng là “một trời một vực”, nhấn mạnh rằng nếu không có những đóng góp của anh trên sân cỏ, CLB giờ sẽ ở một vị thế khác.

Messi giúp Inter Miami thắng gần như mọi danh hiệu có thể từ khi đến vào mùa hè năm 2023.

“Tại sao chúng tôi lại phát triển như vậy? Vì chúng tôi đã thắng”, Asensi nói. “Leo đã thay đổi mọi thứ theo chiều hướng tốt hơn. Kể từ khi Leo đến, chúng tôi đã lọt vào chung kết US Open Cup, vô địch Leagues Cup, vô địch Supporters' Shield, đạt kỷ lục điểm số, giành quyền tham dự Champions League, vô địch MLS Cup, lọt vào chung kết Leagues Cup một lần nữa, vào bán kết Champions League và giành quyền tham dự Club World Cup”.

“Tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng và hiển nhiên rằng sự hiện diện của Lionel trên sân cỏ, cùng với tất cả những gì xung quanh anh ấy, đã cho phép CLB thi đấu tốt hơn, và đây là điều tôi đã nói với các bạn trước đây: với tư cách là một CLB bóng đá, chúng tôi phụ thuộc vào những gì xảy ra trên sân cỏ”.

Sau khi gia nhập CLB vào mùa hè năm 2023, Messi mới đây đã ký gia hạn hợp đồng với Inter Miami vào tháng 10 năm ngoái, tiếp tục ở lại Nam Florida đến hết mùa giải 2028.

