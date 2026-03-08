Messi ghi bàn thứ 899, Inter Miami thắng trận thứ 2 liên tiếp

Lionel Messi đã ghi bàn thắng thứ 899 trong sự nghiệp vĩ đại của mình, giúp Inter Miami giành chiến thắng 2-1 trước D.C. United vào thứ Bảy, trước 72.026 khán giả tại sân nhà của Baltimore Ravens.

Với sự quan tâm dành cho Messi rõ ràng rất cao, trận đấu đã được tổ chức tại trung tâm thành phố Baltimore thay vì tại sân vận động nhỏ hơn của D.C. United ở Washington. Messi đã mang đến cho nhiều người hâm mộ điều họ mong đợi khi đưa Inter Miami dẫn trước 2-0 trong hiệp một. “Thật tuyệt khi được đến các sân vận động khách và biết rằng mình có nhiều người hâm mộ hơn cả đội chủ nhà”, thủ môn Dayne St. Clair của Inter Miami nói. “Rõ ràng điều đó sẽ không xảy ra ở mọi sân vận động. Tôi nghĩ tối nay chắc chắn là trường hợp đặc biệt như vậy”.

Rodrigo De Paul ghi bàn mở tỷ số cho Inter Miami ở phút 17 với cú sút vào góc xa khung thành. Messi sau đó ghi bàn thắng thứ 3 của mình trong mùa giải MLS năm nay, siêu sao 38 tuổi lách qua hàng phòng ngự của D.C. United để nhận đường chuyền của Mateo Silvetti, rồi dứt điểm một chạm chích bóng vượt qua thủ môn Sean Johnson. Messi tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành cầu thủ nam thứ 2 trong lịch sử, cùng với Cristiano Ronaldo, đạt mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp.

D.C. United đã ghi bàn trong hiệp 2. Cú sút của Jackson Hopkins buộc St. Clair phải cản phá bằng một tay, và Tai Baribo đã tận dụng bóng bật ra để ghi bàn. Inter Miami đã bảo vệ thành công kết quả 2-1, qua đó giành trận thắng thứ 2 liên tiếp kể từ sau thất bại 0-3 trước Los Angeles FC trong trận mở màn mùa giải mới. Đó là một tuần đầy sự kiện đối với Messi và đội của anh, khi họ đến thăm Nhà Trắng vào thứ Năm với tư cách là nhà đương kim vô địch MLS Cup.

Trận đấu tiếp theo của Inter Miami tiếp tục là chuyến làm khách tại Nashville vào tối thứ Tư trong khuôn khổ CONCACAF Champions Cup - khởi đầu nỗ lực chinh phục danh hiệu châu lục đầu tiên, và là vinh quang còn thiếu duy nhất của Messi tại Inter Miami.

HUY KHÔI