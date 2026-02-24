HLV Dick Advocaat từ chức HLV đội tuyển Curacao vì vấn đề sức khỏe của con gái.

Nhà cầm quân 78 tuổi người Hà Lan dự kiến ​​sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia vùng Caribe này vào trận mở màn gặp nhà vô địch 4 lần Đức vào tháng 6. Nhưng Advocaat nói trong tuyên bố được Liên đoàn bóng đá nước này công bố hôm thứ Hai: “Tôi luôn nói rằng gia đình quan trọng hơn bóng đá. Vì vậy, đây là một quyết định tự nhiên. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng tôi rất nhớ Curacao, người dân ở đó và các đồng nghiệp của tôi”.

Curacao sẽ tham dự World Cup với tư cách là quốc gia có dân số nhỏ nhất từng giành quyền tham dự sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới dành cho nam. Curacao, một vùng lãnh thổ tự trị với khoảng 156.000 người thuộc Vương quốc Hà Lan, đã phá kỷ lục của Iceland - với dân số chỉ hơn 350.000 người, quốc gia có dân số nhỏ nhất trước đó từng giành vé dự World Cup 2018 tại Nga.

Đội tuyển Curacao đang dựa rất nhiều vào các cầu thủ sinh ra và lớn lên ở Hà Lan. Curacao đã tích cực tuyển mộ cầu thủ từ cộng đồng người Hà Lan ở nước ngoài, được FIFA cho phép theo quy định của bóng đá thế giới để thay đổi tư cách thi đấu quốc gia của các cầu thủ từng đại diện cho Hà Lan ở cấp độ trẻ hoặc U21, bao gồm 5 cầu thủ kể từ tháng 8. “Tôi coi việc đưa quốc gia nhỏ nhất thế giới giành vé dự World Cup là một trong những điểm nổi bật trong sự nghiệp của mình”, Advocaat nói thêm. “Tôi tự hào về các cầu thủ, nhân viên và các thành viên ban lãnh đạo đã tin tưởng chúng tôi”.

Liên đoàn bóng đá Curacao cho biết HLV Fred Rutten - cũng là một người Hà Lan - đã được bổ nhiệm làm người kế nhiệm. Trước đây, nhà cầm quân 63 tuổi từng dẫn dắt FC Twente, PSV, Feyenoord và Schalke 04.

Advocaat đã dẫn dắt đội tuyển Hà Lan quê hương mình vào tứ kết World Cup 1994, và huấn luyện đội tuyển Hàn Quốc tại giải đấu năm 2006 ở Đức.

