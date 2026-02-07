Ronaldo tiếp tục đình công, người hâm mộ Al Nassr ủng hộ siêu sao của mình

Người hâm mộ Al Nassr đã thể hiện sự ủng hộ dành cho Cristiano Ronaldo vào thứ Sáu trong bối cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha vắng mặt trận thứ 2 liên tiếp sau khi được cho là cảm thấy thất vọng về các vụ chuyển nhượng.

Cristiano Ronaldo vắng mặt trận thứ 2 liên tiếp của Al Nassr sau bất đồng về công tác chuyển nhượng.

Tiền đạo 41 tuổi người Bồ Đào Nha đã không có tên trong đội hình trận đấu hôm thứ Sáu gặp Al Ittihad, sau khi cũng không góp mặt trong trận thắng Al Riyadh hôm thứ Hai. Trước đó, bất chấp thông tìn từ nhiều nguồn khẳng định Ronaldo sẽ tẩy chay trận đấu, Al Nassr vẫn kỳ vọng Ronaldo sẽ tham gia. Cuối cùng, Ronaldo đã giữ nguyên lập trường và tẩy chay trận đấu thứ 2 liên tiếp tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia (Saudi Pro League).

Theo các nguồn tin cho biết, cầu thủ 5 lần giành Quả bóng vàng lập luận rằng Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) không đầu tư đủ vào Al Nassr và thay vào đó lại tạo lợi thế cho đối thủ Al Hilal - một trong 4 CLB lớn nhất quốc gia mà PIF sở hữu. Đỉnh điểm dẫn đến bất đồng sau vụ chuyển nhượng ngôi sao người Pháp, Karim Benzema từ Al Ittihad sang Al Hilal hôm thứ Hai. Ronaldo cảm thấy động thái này là không công bằng, và cho rằng PIF muốn mở đường cho Al Hilal giành chức vô địch mùa giải này.

Nguồn tiền chuyển nhượng được cho là không đến từ PIF mà từ một quỹ mua sắm cầu thủ. Quỹ này được Saudi Pro League quản lý tập trung và cung cấp cho các CLB hàng năm dựa trên quy mô của họ, với 4 CLB lớn nhất nước - Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli - được cho là đã nhận được số tiền gần như nhau trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái mở cửa. Tất cả họ cũng đã dùng để chi tiêu mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng đó. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, việc Al Hilal chiêu mộ Benzema được biết đền từ nguồn tài trợ riêng bởi một nhà đầu tư tư nhân, điều mà Al Nassr cũng có thể làm nhưng CLB đã chọn không thực hiện.

Dù không có Ronaldo trong đội hình, Al Nassr vẫn giành chiến thắng 2-0 thứ Sáu, vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, chỉ còn kém 1 điểm so với đội đầu bảng Al Hilal. Tuy nhiên, người hâm mộ đã thể hiện sự ủng hộ dành cho ngôi sao người Bồ Đào Nha trong trận đấu bằng cách giơ cao những tấm biển màu vàng có tên Ronaldo và số 7 đặc trưng của anh ở phút thứ 7 tại sân vận động Al-Awwal.

