Europa League: Stuttgart và Nottingham đi tiếp dù để thua trận lượt về trên sân nhà

Fenerbahce giành chiến thắng hiếm hoi 2-1 tại Anh nhưng vẫn bị Nottingham Forest loại khỏi Europa League ở vòng play-off hôm thứ Năm. Stuttgart cũng giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 4-2 dù thua 0-1 trên sân nhà trước Celtic ở lượt về.

Nottingham Forest thua 1-2 nhưng vẫn loại bỏ Fenerbahce.

Forest bước vào trận lượt về với lợi thế quá lớn dẫn trước 3-0 từ trận mở màn ở Istanbul - nơi HLV Vitor Pereira tạo ấn tượng trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt đội - và điều đó đủ để họ tiến vào vòng 16 đội với tổng tỷ số 4-2. Kết quả này là một cú hích cho Forest, đội đang chật vật ở vị trí thứ 17 tại Premier League, trong lần trở lại đấu trường châu Âu sau 3 thập kỷ. Họ sẽ đối đầu với Real Betis hoặc Midtjylland ở vòng tiếp theo.

Trước trận đấu này, Fenerbahce chỉ thắng được một trong 10 trận gần nhất làm khách tại Anh. Kerem Akturkoglu đưa Fenerbahce dẫn trước 1-0 trong hiệp một và hoàn thành cú đúp cá nhân khi đánh bại thủ môn Stefan Ortega từ chấm phạt đền đầu hiệp 2. Nhưng cầu thủ dự bị vào sân trong hiệp 2, Callum Hudson-Odoi đã giúp đội chủ nhà bình tĩnh lại bằng bàn thắng ở phút 68 tại sân City Ground.

Trong khi Stuttgart, hiện đang đứng thứ 4 tại Bundesliga, đã dễ dàng giành chiến thắng 4-1 ở trận lượt đi tại Glasgow nhưng lại gặp nhiều khó khăn hơn ở trận lượt về. Celtic đã lấy lại phần nào danh dự khi Luke McCowan đưa đội khách dẫn trước ngay phút đầu tiên và duy nhất của trận đấu. Sau trận lượt đi đáng quên đối với Martin O’Neill, trận thứ 1.000 trong sự nghiệp huấn luyện của ông, đây là một màn trình diễn giúp nâng cao tinh thần trước chuyến làm khách của Celtic đến sân của đối thủ truyền kiếp Rangers tại giải Ngoại hạng Scotland vào Chủ nhật. Stuttgart sẽ gặp Braga hoặc Porto ở vòng tiếp theo.

Olivier Giroud ghi bàn giúp Lille ngược dòng loại bỏ Red Star.

Tiền đạo kỳ cựu Olivier Giroud ghi bàn sớm cho Lille, đủ để buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ tại Belgrade trước đội chủ nhà Red Star. Tiền đạo 39 tuổi đã gỡ hòa chung cuộc sau khi bị dẫn trước 0-1 ở trận lượt đi tại Lille, khi anh đánh đầu cận thành sau đường chuyền của đội trưởng Benjamin Andre. Đó là bàn thắng thứ 4 của Giroud tại giải đấu này và chỉ vài ngày sau khi anh ghi bàn trong chiến thắng 1-0 trước Angers tại Ligue 1. Sau đó, cầu thủ dự bị Nathan Ngoy ghi bàn ở phút thứ 9 của hiệp phụ, giúp Lille đánh bại Red Star với tổng tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội gặp Aston Villa hoặc Lyon.

Bologna một lần nữa giành chiến thắng 1-0 để ấn định tổng tỷ số 2-0 trước Brann chỉ còn 10 người. Celta Vigo hoàn thành chiến thắng chung cuộc 3-1 bằng cách đánh bại PAOK 1-0. Genk ghi 2 bàn trong hiệp phụ ở trận lượt về kịch tính hòa 3-3 trước Dinamo Zagreb chỉ còn 10 người, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 6-4.

Panathinaikos thắng Viktoria Plzen 4-3 trong loạt sút luân lưu sau trận hòa 2-2 ở lượt đi và 1-1 sau hiệp phụ hôm thứ Năm, với tổng tỷ số 3-3. Andreas Tetteh đã đưa đội khách Hy Lạp dẫn trước từ rìa vòng cấm ở đầu trận đấu tại thành phố Plzen của CH Séc. Karel Spacil đánh đầu gỡ hòa trong hiệp 2, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Tại Budapest, Ferencvaros tiến vào vòng tiếp theo với tổng tỷ số 3-2 sau chiến thắng 2-0 ở lượt về trước Ludogorets với các bàn thắng trong hiệp một của Gabi Kanichowsky và Kristoffer Zachariassen.

Lễ bốc thăm vòng 16 đội, tứ kết và bán kết dự kiến ​​diễn ra vào thứ Sáu.

LINH SƠN