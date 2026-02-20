UEFA Conference League: Crystal Palace tiếp tục gặp khó khăn với trận hòa Zrinski Mostar

Crystal Palace không thể thoát khỏi chuỗi phong độ tệ hại gần đây khi họ thi đấu chật vật trên sân khách trước Zrinski Mostar, và kết thúc trận đấu tại UEFA Conference League với tỷ số 1-1 vào thứ Năm.

Đội bóng London đã chiếm ưu thế trong hiệp một và vươn lên dẫn bàn một phút trước giờ nghỉ giải lao khi Jorgen Strand Larsen kiến ​​tạo cho Ismaila Sarr, người đã sút bóng cong vào góc xa khung thành. Nhưng Crystal Palace, chỉ thắng 1 trận kể từ đầu tháng 12, thấy sự kiểm soát trận đấu của họ tan biến ngay đầu hiệp 2. Sau 55 phút, Adam Wharton để mất bóng ở giữa sân và đội chủ nhà đã chớp lấy cơ hội - Leo Mikic chuyền bóng cho Karlo Abramovic đang băng lên từ cánh phải và tiền đạo này tung cú sút thấp hiểm hóc vào lưới.

Crystal Palace, trong trận đấu loại trực tiếp châu Âu đầu tiên của họ, tiếp tục chùn bước và chứng kiến Abramovic suýt chút nữa đã có cơ hội ghi bàn thắng thứ 2.

Wharton sút bóng trúng xà ngang khung thành Zrinski Mostar, nhưng Crystal Palace cũng đã có một phen hú vía ở phút 84 khi các trọng tài video yêu cầu trọng tài chính Manfredas Lukjancukas xem lại video trên sân để kiểm tra xem có khả năng thổi phạt đền vì lỗi chạm tay của hậu vệ Daniel Munoz của Palace hay không. Lukjancukas không đồng ý và kết luận rằng Munoz đã bị phạm lỗi dẫn đến chạm bóng.

Một ứng cử viên khác, Fiorentina - đội từng 2 lần vào chung kết - đã giành chiến thắng 3-0 trên sân khách trước Jagiellonia Bialystok ở Ba Lan. Tại Tampere (Phần Lan), đội chủ nhà KuPDS chỉ còn 10 người sau 12 phút khi Joslyn Luyeye-Lutumba phạm lỗi với Antoni Kozubal, người vừa ghi bàn cho Lech Poznan. Taofeek Ismaheel ghi thêm bàn thắng thứ 2 cho đội khách trước giờ nghỉ giữa hiệp, ấn định chiến thắng 2-0. Drita Gjilan cũng gục ngã trên sân nhà với tỷ số 2-3 trước NK Celje. Tương tự Omonia Nicosia thua 0-1 trước đội khách Rijeka. Sigma Olomouc bị cầm hòa 1-1 trên sân nhà trước Lausanne Sports.

Ở nơi khác, tại Yerevan, Hovhannes Hambardzumyan ghi bàn thắng duy nhất giúp đội chủ nhà Noah đánh bại đội á quân UEFA Cup trước đó là AZ Alkmaar với tỷ số 1-0.

PHI SƠN