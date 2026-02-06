Ronaldo nhận cảnh báo cứng rắn từ Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo đã bị Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Saudi Arabia thông báo rằng “không cá nhân nào - dù quan trọng đến đâu - có quyền quyết định những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi CLB của họ”, trong bối cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha thể hiện sự thất vọng về chi tiêu chuyển nhượng.

Saudi Pro League cảnh báo Cristiano Ronaldo không có quyền quyết định những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi CLB.

Ronaldo, người vừa tròn 41 tuổi vào thứ Năm, không hài lòng với việc Al Nassr thiếu hoạt động trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Các nguồn tin tiết lộ với ESPN, cựu sao Man.United và Real Madrid dự định tẩy chay trận đấu thứ 2 liên tiếp tại Saudi Pro League sau khi không nhận được sự đảm bảo cụ thể rằng Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) sẽ thực hiện những thay đổi liên quan đến ban quản lý của CLB. Ronaldo không góp mặt trong trận đấu hôm thứ Hai gặp Al Riyadh, tuy nhiên, Al Nassr tin rằng ​​Ronaldo sẽ ra sân vào thứ Sáu gặp Al Ittihad.

Ronaldo không hài lòng với PIF vì đã không đầu tư vào đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông trong khi đối thủ Al Hilal - cũng thuộc sở hữu đa số 75% của PIF - đã chiêu mộ đồng đội cũ của anh ở Real Madrid, Karim Benzema từ Al Ittihad. Tuy nhiên, Saudi Pro League đã đưa ra một tuyên bố vào tối thứ Năm, nhấn mạnh tính độc lập của tất cả các CLB trong việc quản lý tài chính theo cách họ thấy phù hợp.

“Giải Vô địch Quốc gia Saudi Arabia được xây dựng dựa trên một nguyên tắc đơn giản: mỗi CLB hoạt động độc lập theo cùng một quy tắc”, người phát ngôn của Saudi Pro League cho biết. “Các CLB có ban lãnh đạo riêng, ban điều hành riêng và ban huấn luyện riêng. Các quyết định về tuyển dụng, chi tiêu và chiến lược thuộc về các CLB đó, trong khuôn khổ tài chính được thiết kế để đảm bảo tính bền vững và cân bằng cạnh tranh. Khuôn khổ đó được áp dụng như nhau trên toàn giải đấu. Cristiano đã hoàn toàn gắn bó với Al Nassr kể từ khi đến và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và tham vọng của CLB. Giống như bất kỳ vận động viên ưu tú nào, anh ấy muốn chiến thắng. Nhưng không một cá nhân nào - dù quan trọng đến đâu - có thể quyết định vượt ra ngoài phạm vi CLB của mình”.

Al Nassr tin rằng đội hình đủ mạnh sau khi chiêu mộ Joao Felix và Kingsley Coman.

“Hoạt động chuyển nhượng gần đây chứng minh rõ ràng tính độc lập đó. Một CLB đã tăng cường lực lượng theo một cách cụ thể. Một CLB khác chọn một cách tiếp cận khác. Đó là những quyết định của CLB, được đưa ra trong phạm vi các thông số tài chính đã được phê duyệt. Tính cạnh tranh của giải đấu tự nói lên tất cả. Chỉ với vài điểm cách biệt giữa 4 đội dẫn đầu, cuộc đua giành chức vô địch vẫn rất gay cấn. Sự cân bằng đó phản ánh một hệ thống đang hoạt động đúng như dự định. Trọng tâm vẫn là bóng đá - trên sân cỏ, nơi nó thuộc về - và duy trì một giải đấu cạnh tranh, đáng tin cậy cho cầu thủ và người hâm mộ”.

Nguồn tiền chuyển nhượng được cho là không đến từ PIF mà từ một quỹ mua sắm cầu thủ. Quỹ này được Saudi Pro League quản lý tập trung và cung cấp kinh phí cho các CLB hàng năm dựa trên quy mô của họ, với 4 câu lạc bộ lớn nhất nước - Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli - được cho là đã nhận được số tiền gần như nhau trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái mở cửa.

Al Nassr đã chi mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng đó - chiêu mộ Joao Felix và Kingsley Coman cũng như gia hạn hợp đồng với Ronaldo đến tháng 6-2027. Điều đó được cho là đã sử dụng hết phần lớn tiền mua sắm cầu thủ của họ cho đến khi họ nhận được khoản tiền tiếp theo trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026 mở cửa. Việc Al Hilal chiêu mộ Benzema được tài trợ riêng bởi một nhà đầu tư tư nhân, điều mà Al Nassr cũng có thể làm nhưng CLB đã không thực hiện.

Mặc dù chưa chắc chắn về khả năng ra sân của Ronaldo trong trận đấu tối thứ Sáu, Al Nassr vẫn đăng tải một lời chúc mừng sinh nhật nồng nhiệt dành cho ngôi sao của họ trên X vào thứ Năm. “Huyền thoại chỉ ngày càng lớn mạnh. Sự cống hiến, tinh thần và khả năng lãnh đạo của bạn thúc đẩy giấc mơ của chúng tôi tiến lên. Chúc mừng sinh nhật @Cristiano!”, bài đăng của Al Nassr viết.

PHI SƠN