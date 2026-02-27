UEFA Conference League: Fiorentina thoát hiểm trong gang tấc

Fiorentina cần thêm thời gian hiệp phụ để cuối cùng giành chiến thắng sau khi đánh mất lợi thế dẫn trước 3-0 từ trận lượt đi trước Jagiellonia Bialystok tại giải hạng 3 UEFA Conference League. Trong khi ứng viên vô địch Crystal Palace cũng giành quyền đi tiếp.

Fiorentina đã suýt bị bẽ mặt trước khi giành chiến thắng chung cuộc 5-4 đầy kịch tính trước đội bóng Ba Lan, Jagiellonia. Đội bóng của HLV Paolo Vanoli đã đánh mất lợi thế dẫn trước 3-0 ở trận lượt đi sau khi cú hat-trick của Bartosz Mazurek bên phía Jagiellonia buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ tại sân vận động Artemio Franchi. Fiorentina cuối cùng đã giành lại quyền kiểm soát trận lượt về vòng play-off nhờ bàn thắng của Nicolo Fagioli, và bàn phản lưới nhà của Taras Romanchuk. Bàn thắng ở phút 118 của Jesus Imaz đã khiến Fiorentina phải lo lắng, nhưng Bernardo Vital của Jagiellonia đã bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ 2 ở những giây cuối cùng của trận thắng 4-2, một kết quả không đủ để giúp đội bóng Ba Lan đi tiếp .

Hiện đang xếp thứ 16 tại Serie A, mối quan tâm chính của Fiorentina là chiến đấu để tránh xuống hạng. Nhưng họ đã lọt vào 2 trận chung kết UEFA Conference League, để thua West Ham và Olympiakos, và một trận bán kết trong 3 mùa giải gần đây. CLB giàu truyền thống của Italy, với danh hiệu châu Âu duy nhất là UEFA Cup năm 1961, vẫn đang hướng đến một hành trình dài hơn nữa.

Crystal Palace đã tiến vào vòng 16 đội với chiến thắng 2-0 trước Zrinjski Mostar. Crystal Palace đã bị đại diện Bosnia cầm hòa 1-1 trong trận lượt đi vòng play-off tuần trước. Nhưng đội bóng của Oliver Glasner đã tránh được một thất bại đáng xấu hổ nhờ các bàn thắng của Maxence Lacroix và Evann Guessand trong trận lượt về vòng play-off tại Selhurst Park. Lần đầu tiên thi đấu ở vòng loại trực tiếp châu Âu tại một giải đấu lớn, chiến thắng chung cuộc 3-1 của Crystal Palace đã giúp giảm bớt áp lực lên HLV Glasner đang bị chỉ trích nặng nề.

Sau chuỗi trận tệ hại gần đây ở Premier League và thất bại bất ngờ trước Macclesfield ở FA Cup, Glasner - người đã xác nhận sẽ rời đi vào cuối mùa giải - đã phải hứng chịu những lời kêu gọi sa thải. Crystal Palace sẽ đối đầu với đội bóng Đức, Mainz hoặc AEK Larnaca của Síp ở vòng 16 đội.

Đại diện của Hà Lan, AZ Alkmaar đã đánh bại đội bóng Noah của Armenia với tỷ số 4-0, lật ngược thế trận sau khi thua 0-1 ở trận lượt đi để giành quyền vào vòng 16 đội, để đối đầu với Sparta Prague của CH Séc hoặc AEK Athens của Hy Lạp. Lech Poznan của Ba Lan thắng 1-0 trước KuPS của Phần Lan, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-0, và sẽ gặp Shakhtar Donetsk của Ukraine hoặc Vallecano của Tây Ban Nha ở vòng tiếp theo.

Sigma Olomouc của CH Séc thắng 2-1 trên sân Lausanne-Sport của Thụy Sĩ, giúp họ giành chiến thắng chung cuộc 3-2 và tiến vào vòng 16 đội gặp Mainz hoặc AEK Larnaca. Đội đầu bảng giải vô địch Slovenia, Celje đánh bại FC Drita của Kosovo 3-2 để tiến vào vòng tiếp theo với tổng tỷ số 6-4, và sẽ gặp Sparta Prague hoặc AEK Athens ở vòng 16 đội.

Trong khi Rijeka của Croatia đánh bại Omonia Nicosia của Síp 3-1 để tiến vào vòng tiếp theo với tổng tỷ số 4-1, và sẽ gặp Strasbourg hoặc Rakow Czestochowa. Samsunspor vùi dập Shkendija của Bắc Macedonia 4-0 để giành chiến thắng chung cuộc 5-0 và sẽ đối đầu với Shakhtar Donetsk hoặc Rayo Vallecano.

PHI SƠN