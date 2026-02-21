Neymar có thể giải nghệ vào cuối năm 2026

Tiền đạo ngôi sao của Brazil, Neymar cho biết anh đang “sống từng năm một” khi cân nhắc việc giải nghệ vào cuối năm nay.

Cầu thủ 34 tuổi hiện đang chơi cho CLB thời thơ ấu Santos, nơi anh gia nhập từ Al Hilal của Saudi Arabia vào năm ngoái, và hy vọng sẽ được khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự World Cup mùa hè này. Cựu sao Barcelna và PSG đã gặp phải nhiều vấn đề chấn thương trong những năm gần đây, gần đây nhất là chấn thương đầu gối, nhưng vẫn còn hợp đồng đến hết năm 2026.

“Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra từ bây giờ, tôi không biết về năm tới”, anh nói với kênh truyền hình Caze của Brazil. “Có thể là khi tháng 12 đến, tôi sẽ muốn giải nghệ. Bây giờ tôi đang sống từng năm một. Chúng ta sẽ xem trái tim tôi quyết định điều gì. Điều đó phụ thuộc vào những gì trái tim tôi nói vào cuối năm nay. Năm nay là một năm rất quan trọng, không chỉ đối với Santos mà còn đối với đội tuyển quốc gia Brazil, vì đây là năm diễn ra World Cup, và cả đối với tôi nữa. Tôi muốn cống hiến hết mình 100% cho mùa giải này”.

Neymar đã trở lại thi đấu sau ca phẫu thuật nhỏ ở đầu gối hồi tháng 12, khi vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 6-0 trước Velo Clubeto hôm Chủ nhật, giúp Santos tiến vào tứ kết Campeonato Paulista. Cầu thủ đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Brazil, với 79 bàn thắng sau 128 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đã tham dự 3 kỳ World Cup, nhưng anh chưa ra sân cho đội tuyển quốc gia kể từ tháng 10-2023.

HLV trưởng đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti đã nói rõ trong năm qua rằng ông sẽ chỉ triệu tập những cầu thủ hoàn toàn khỏe mạnh cho World Cup, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 11-6 đến ngày 19-7 tại Canada, Mexico và Mỹ.

