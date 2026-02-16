HLV Roberto Martinez: Bồ Đào Nha quản lý Ronaldo rất dễ dàng

HLV Roberto Martinez và Cristiano Ronaldo

Ronaldo vẫn chưa thể nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới, ghi được 8 bàn thắng và có 2 pha kiến ​​tạo trong 22 lần ra sân tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lần gần nhất tham dự World Cup 2022, Bồ Đào Nha bị loại ở tứ kết bởi Morocco, đội bóng trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết giải đấu.

Ronaldo gần đây gây chú ý sau khi từ chối thi đấu hai trận cho Al-Nassr do mâu thuẫn với ban lãnh đạo CLB về việc thiếu hoạt động chuyển nhượng. Cựu tiền đạo của Real Madrid và Manchester United đã trở lại thi đấu vào thứ Bảy, anh ghi bàn giúp Al Nassr thắng chủ nhà Al Fateh 2-0 ở trận đá muộn vòng 22 Saudi Pro League.

Martinez hết lời khen ngợi cầu thủ 41 tuổi, người đã ghi 5 bàn thắng trong chiến dịch vòng loại World Cup của đội tuyển. Khi cánh phóng viên hỏi cảm giác dẫn dắt Ronaldo như thế nào, Martinez nói với BBC Sport: "Rất dễ dàng, bởi vì tiêu chuẩn cao của cậu ấy, kỳ vọng của cậu ấy về cách thức làm việc và sự tận tâm của cậu ấy với bóng đá. Cậu ấy thực sự là một tấm gương về những gì bạn nên làm để đại diện cho Bồ Đào Nha và đội tuyển quốc gia. Và giờ đây, rõ ràng là sau 21 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, cậu ấy đã thích nghi".

"Ronaldo là một chân sút ghi bàn xuất sắc, một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi, và điều quan trọng đối với tôi chính là phong độ hiện tại của cậu ấy. Với tư cách là HLV đội tuyển quốc gia, một cầu thủ đã ghi 25 bàn thắng trong 30 trận đấu quốc tế gần đây... không phải cậu ấy được ra sân vì những gì đã làm trong quá khứ, mà là vì những gì cậu ấy đang làm hiện tại".

Tại giải đấu mùa hè này ở Bắc Mỹ, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Uzbekistan, Colombia và một đội bóng giành vé vớt. Đội bóng của Martinez là một trong những ứng cử viên sáng giá, và HLV đang tận hưởng áp lực đi kèm với danh hiệu đó.

"Đó là một áp lực đáng mừng vì điều đó là sự thật," ông nói thêm. "Chúng tôi đến từ Bồ Đào Nha - một đất nước có truyền thống lâu đời, luôn sản sinh ra những cầu thủ vĩ đại trong lịch sử, và giờ đây chúng ta đang kỷ niệm khoảnh khắc Eusebio giành Quả bóng vàng năm 1965. Vì vậy, chúng tôi đang hướng tới tương lai. Bước đầu tiên là vượt qua vòng loại. Chúng tôi đã làm được điều đó, và tôi luôn tin rằng chưa từng có một đội bóng nào giành chiến thắng mà lại đến với vòng loại trực tiếp mà không có cơ hội." đến giải đấu. Đội chiến thắng sẽ trở thành đội vô địch của giải đấu."

HOÀNG HÀ