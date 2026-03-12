Messi im tiếng khiến Inter Miami hòa 0-0 ở sân chơi châu lục

Lionel Messi vẫn giữ nguyên cột mốc 899 bàn thắng khi Inter Miami CF hòa 0-0 trên sân Nashville SC.

Messi bước vào trận đấu với mục tiêu sánh ngang Cristiano Ronaldo là những cầu thủ ghi được 900 bàn thắng cho CLB và đội tuyển quốc gia. Cơ hội để siêu sao 38 tuổi đạt được cột mốc này là rất cao khi anh đã ghi bàn trong 6 trận liên tiếp gặp Nashville - với 12 bàn thắng và 5 pha kiến ​​tạo trong chuỗi trận đó. Thế nhưng, đây lại là một đêm đáng thất vọng về phong độ - cú sút trúng đích duy nhất của Messi là số cú sút thấp nhất trong một trận đấu kể từ ngày 29-11, trong trận chung kết khu vực miền Đông MLS Cup gặp New York City FC. Trong trận đấu đó, Messi không có cú sút nào trúng khung thành, nhưng đã có một pha kiến ​​tạo trong chiến thắng 5-1 của Inter Miami.

Khi ngôi sao số 1 của mình không thể tỏa sáng, Inter Miami đành bất lực dù kiểm soát bóng vượt trội, chiếm 59% thời gian trận đấu. Thậm chí, họ may mắn không thua trong một diễn biến mà Nashville rất chủ động khi có bóng, ghi nhận tổng cộng 15 cú sút so với 8 của đội khách. “Đội đã chơi một trận đấu tốt, đặc biệt là về mặt tổ chức phòng ngự, ngăn cản Nashville chơi thoải mái”, HLV Javier Mascherano của Miami cho biết. “Đến đây không bao giờ dễ dàng, chúng tôi đã biết điều đó từ trước. Và bây giờ, chúng tôi chờ đợi đến thứ Tư tuần sau cùng với người hâm mộ để xem liệu chúng tôi có thể kết thúc trận đấu và tiến vào tứ kết hay không”.

Hai đội sẽ gặp lại nhau vào ngày 18-3 tại sân vận động Chase ở Fort Lauderdale (Miami chỉ bắt đầu thi đấu tại sân nhà mới Nu Stadium - với sức chứa 26.700 chỗ ngồi - vào ngày 4-4) để quyết định đội nào tiến vào vòng tứ kết. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Club América hoặc Philadelphia Union ở tứ kết. Club America đã đánh bại Philadelphia 1-0 vào thứ Tư tại Chester, Pennsylvania.

HUY KHÔI