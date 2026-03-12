Thiago Silva đã công khai ủng hộ sự hiện diện của Neymar tại World Cup 2026, khẳng định rằng ngôi sao người Brazil vẫn còn vai trò quan trọng đối với đội tuyển quốc gia.

Thiago Silva ủng hộ Neymar tại World Cup 2026

Khi Neymar vắng mặt trận đấu mà Ancelotti dự khán

Truyền thông Brazil đã rêu rao là Neymar sẽ bỏ lỡ World Cup 2026 khi anh bị loại khỏi trận đấu của Santos với Mirassol tại sân Maiao hôm thứ Ba, một trận đấu có sự tham dự của HLV trưởng đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti.

Tiền đạo Santos sau đó đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng với giới truyền thông khi quả quyết là người ta đã bịa chuyện về chấn thương của anh. Tiền đạo chủ lực của CLB đã được ban huấn luyện cho nghỉ ngơi để phòng ngừa do bị đau cơ. Sự vắng mặt của anh đặc biệt đáng chú ý khi Carlo Ancelotti đang đến thăm thành phố Sao Paulo để xem xét các cầu thủ tiềm năng được triệu tập.

Chế độ huấn luyện chuyên biệt trước khi đưa ra quyết định

Trước trận đấu vòng 5, Neymar đã trải qua gần hai tuần chuẩn bị chuyên biệt, mặc dù anh không phải lúc nào cũng được tham gia tập luyện cùng toàn đội trong suốt thời gian đó. Ngôi sao số 10 đã dành nhiều buổi tập trung vào thể lực cá nhân hơn là các bài tập chiến thuật, chỉ trở lại tập luyện với bóng đầy đủ vào Chủ nhật.

Cuối cùng, Santos FC và cầu thủ này đã đạt được thỏa thuận chung về việc không tham gia trận đấu vào thứ Ba. CLB làm rõ rằng không có chấn thương nào được chẩn đoán, mô tả động thái này là một biện pháp phòng ngừa thuần túy để giảm thiểu mọi rủi ro.

Neymar phản bác trên mạng xã hội

Sau khi xác nhận vắng mặt, Neymar đã lên mạng xã hội để phản bác lại những đồn đoán và chỉ trích xung quanh tình hình của mình. Tiền đạo này cho rằng anh đang ở trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan" bất kể lựa chọn nào mình đưa ra.

"Nếu tôi thi đấu khi bị chấn thương, họ nói tôi sai. Nếu tôi chăm sóc bản thân, tôi sai. Nếu tôi quyết định nghỉ ngơi, tôi cũng sai. Dường như không thể nào làm đúng được," anh mỉa mai nhận xét.

Neymar tiếp tục bày tỏ sự khó chịu của mình với những người mà anh ấy tin rằng đang lan truyền thông tin sai lệch mà không hiểu rõ thực tế bên trong. "Có những người nói chuyện như thể họ ở bên cạnh tôi mỗi ngày. Họ bịa đặt chuyện và coi đó là sự thật tuyệt đối".

Tác động đến việc đánh giá Selecao

Thời điểm vắng mặt của cầu thủ này rất quan trọng, vì Carlo Ancelotti hiện đang theo dõi các trận đấu của các CLB để hoàn thiện đội hình đầu tiên trong năm.

Danh sách đội hình dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 16-3, trước các trận giao hữu quan trọng của Brazil với Pháp (ngày 26-3) và Croatia (ngày 31-3). Sau các trận giao hữu này, đội hình tiếp theo dự kiến ​​sẽ được công bố vào tháng 5, khi HLV trưởng sẽ tiết lộ danh sách cuối cùng cho World Cup.

Sau khi bỏ lỡ trận đấu với Mirassol FC, Neymar chỉ còn một cơ hội cuối cùng để gây ấn tượng cho Ancelotti trước khi công bố độo hình World Cup: Trận đấu kinh điển với Corinthians tại Vila Belmiro vào Chủ nhật.

Tuy nhiên, Ancelotti dự kiến ​​sẽ tham dự trận đấu giữa Botafogo và Flamengo tại sân Nilton Santos vào ngày hôm đó, có nghĩa là trận derby Santos sẽ chỉ được theo dõi bởi các thành viên khác trong ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia.

Thiago Silva: Selecao cần Neymar

Mặc dù chấn thương tái phát đã làm chậm bước tiến của Neymar trong những năm gần đây, anh vẫn tiếp tục sự nghiệp tại Santos và quyết tâm tham gia giải World Cup ở Bắc Mỹ. HLV tuyển Brazil, Carlo Ancelotti cũng muốn dựa vào những cầu thủ tốt nhất hiện có, mở ra cơ hội cho tiền đạo 34 tuổi này.

Phát biểu trên kênh TNT Sports, hậu vệ kỳ cựu Thiago Silva đã nêu rõ quan điểm của mình. “Nếu Neymar khỏe mạnh, cậu ấy phải thi đấu tại World Cup. Với phong độ hiện tại, cậu ấy phải tham gia. Điều đó là không thể bàn cãi”.

Thiago Silva cũng nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Neymar trên sân, nói thêm rằng “đối với đội đối phương, đó đã là một vấn đề đau đầu thực sự.” Với việc Rodrygo hiện đang gặp chấn thương, cơ hội của Neymar thậm chí có thể tăng lên khi Brazil chuẩn bị đội hình cho giải đấu toàn cầu.

