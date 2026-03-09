HLV đội tuyển Iraq kêu gọi FIFA dời lịch play-off World Cup

HLV Graham Arnold đang kêu gọi FIFA giúp đỡ đội tuyển Iraq khi cuộc xung đột quân sự giữa nước láng giềng Iran với Mỹ và Israel đe dọa làm đổ vỡ kế hoạch đưa đội tuyển của ông đến với kỳ World Cup lần đầu tiên sau 40 năm.

HLV Graham Arnold đang kêu gọi FIFA giúp đỡ đội tuyển Iraq vì cuộc xung đột quân sự tại khu vực.

Đội tuyển Iraq sẽ đối đầu với đội thắng trong trận play-off giữa Suriname và Bolivia tại Monterrey (Mexico) vào ngày 31-3. Trận đấu này sẽ quyết định liệu Iraq có đủ điều kiện tham dự giải đấu toàn cầu lần đầu tiên kể từ năm 1986 hay không. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho trận đấu của Iraq đang bị đảo lộn bởi cuộc xung đột đang leo thang trong khu vực. Không phận Iraq dự kiến ​​sẽ không mở trở lại cho đến ngày 1-4, một ngày sau trận đấu dự kiến ​​giữa Iraq và đội thắng trong trận Suriname-Bolivia.

HLV Arnold, trả lời phỏng vấn của AAP từ UAE - nơi ông đang bị kẹt lại trong bối cảnh nhiều không phận đóng cửa - đã có một yêu cầu đơn giản gửi đến FIFA: “Làm ơn hãy giúp chúng tôi với trận đấu này vì hiện tại chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc đưa các cầu thủ của mình ra khỏi Iraq”.

Gần 60% đội hình chính của Arnold đến từ giải đấu trong nước Iraq, nhưng những cầu thủ này và nhiều thành viên trong ban huấn luyện, bao gồm cả thông dịch viên, vẫn không thể bay ra khỏi Iraq. Trong khi kế hoạch về điểm đóng quân trước trận đấu ở Houston (Mỹ) đã bị hoãn lại, và sự không chắc chắn về visa cùng việc đi lại càng gây thêm áp lực lên kế hoạch của Arnold. “Theo tôi, nếu FIFA hoãn trận đấu, điều đó sẽ cho chúng tôi thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn”, Arnold nói thêm với AAP. “Hãy để Bolivia đấu với Suriname trong tháng này, rồi một tuần trước World Cup, chúng ta sẽ đấu với đội thắng ở Mỹ - đội thắng trận đó sẽ ở lại và đội thua sẽ về nước. Theo tôi, điều này cũng cho FIFA thêm thời gian để quyết định Iran sẽ làm gì”.

Đội tuyển Iraq chỉ còn cách 1 trận đấu để trở lại World Cup lần đầu tiên sau 40 năm.

Đội tuyển Iran, một trong những đội tuyển châu Á đầu tiên giành vé dự World Cup 2026, hiện vẫn chưa rõ ràng về khả năng tham dự sau khi cuộc xung đột quân sự nổ ra. Iran dự kiến ​​sẽ thi đấu 2 trận vòng bảng tại Inglewood và một trận tại Seattle, nhưng họ có đến Mỹ hay không vẫn còn là điều chưa chắc chắn. Quan chức bóng đá hàng đầu của Iran, Mehdi Taj đã thừa nhận nguy cơ này ngay sau khi Mỹ và Israel phối hợp không kích nhằm vào Iran vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, Iran vẫn chưa tuyên bố rút khỏi giải đấu, điều mà chưa đội tuyển nào đủ điều kiện tham dự làm trong 75 năm qua.

“Nếu Iran rút lui, chúng tôi sẽ giành vé dự World Cup và điều đó sẽ tạo cơ hội cho UAE, đội mà chúng ta đã đánh bại ở play-off châu Á, chuẩn bị cho trận đấu với Bolivia hoặc Suriname”, Arnold nói thêm. “Chủ tịch Liên đoàn bóng đá của chúng tôi, Adnan Dirjal, đang làm việc không ngừng nghỉ để lên kế hoạch và chuẩn bị nhằm hiện thực hóa giấc mơ của mọi người ở Iraq, vì vậy chúng ta cần quyết định này được đưa ra nhanh chóng”.

Nếu FIFA không thể giúp đỡ yêu cầu của Arnold, người đàn ông 62 tuổi này lo ngại về việc các cầu thủ và nhân viên của ông sẽ rời khỏi Iraq như thế nào trong thời gian ngắn như vậy. Một số trận đấu bóng đá trong nước của Iraq cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công tên lửa ở Erbil, nơi có một căn cứ không quân của Mỹ. Arnold cho biết rất ít hy vọng có thể tung ra một đội hình cạnh tranh chỉ gồm các cầu thủ đang thi đấu bên ngoài Iraq. “Đó sẽ không phải là đội hình tốt nhất của chúng ta và chúng ta cần đội hình tốt nhất cho trận đấu quan trọng nhất của đất nước trong 40 năm qua”, ông nhấn mạnh.

Arnold là một nhà cầm quân người Australia, ông từng dẫn dắt đội tuyển quê hương có một hành trình lịch sử đến vòng 16 đội năm 2022 - trước khi thua đội vô địch cuối cùng là Argentina. “Người dân Iraq đam mê bóng đá đến mức thật điên rồ”, Vị HLV 62 tuổi nói thêm. “Việc họ không đủ điều kiện tham dự World Cup trong 40 năm có lẽ là lý do chính khiến tôi nhận công việc này. Nhưng ở giai đoạn này, với việc sân bay bị đóng cửa, chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp thay thế khác”.

HUY KHÔI