Lionel Messi và các đồng đội của anh tại Inter Miami đã được Tổng thống Mỹ, Donald Trump vinh danh tại Nhà Trắng vào hôm thứ Năm sau chiến tích lần đầu tiên giành chức vô địch MLS Cup vào năm ngoái.

Lionel Messi và Inter Miami được Tổng thống Donald Trump vinh danh tại Nhà Trắng

Miami đã đánh bại Vancouver Whitecaps vào tháng 12 để giành chức vô địch Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), và siêu sao người Argentina đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) của giải đấu mùa thứ 2 liên tiếp. “Leo, cậu đã đến và cậu đã chiến thắng, và đó là điều rất khó làm, rất, rất hiếm khi xảy ra và thành thật mà nói, áp lực đặt lên cậu lớn hơn bất kỳ ai có thể biết”, Tổng thống Trump nói.

Inter Miami là đội bóng MLS đầu tiên được mời đến Nhà Trắng trong 2 nhiệm kỳ của Trump. Đây là chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của Messi. Anh được chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden mời nhận Huân chương Tự do Tổng thống năm ngoái nhưng không thể tham dự vì trùng lịch. Trong buổi lễ, Trump đã nói về việc ông từng xem huyền thoại bóng đá Brazil, Pele thi đấu cho New York Cosmos. Ông nhìn sang Messi: “Cậu có thể giỏi hơn Pele”, rồi hỏi đám đông “Ai giỏi hơn?”. Messi, người gia nhập Inter Miami vào năm 2023, đã không phát biểu trong sự kiện này.

Trong số những ngôi sao khác của Inter Miami có mặt có Luis Suarez, Tadeo Allende và Rodrigo De Paul. Ủy viên MLS, Don Garber ngồi cạnh Andrew Giuliani, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng. Những người tham dự khác bao gồm cựu ngôi sao bóng chày Alex Rodriguez và các thành viên nội các của Trump.

Chủ sở hữu của Inter Miami, Jorge Mas cho biết đội bóng của ông đã “thay đổi văn hóa bóng đá ở Mỹ mãi mãi”. Ông nói: “Chúng tôi có thể thi đấu với những đội bóng lớn. Giải đấu của chúng ta có thể trở thành một trong những giải đấu hàng đầu thế giới. Và chính khả năng dám mơ ước, kiên trì, không để bất kỳ trở ngại nào cản đường, sẽ giúp chúng tôi tiếp tục thành công. Và hy vọng, thưa ngài Tổng thống, đây không phải là chuyến thăm duy nhất của chúng tôi đến đây để ăn mừng chức vô địch MLS Cup”.

Messi, người từng 8 lần giành Quả bóng vàng, đã dẫn dắt Argentina đến chức vô địch World Cup năm 2022. Siêu sao 38 tuổi dự kiến ​​sẽ lại khoác áo đội tuyển Argentina mùa hè này khi giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, sẽ khởi tranh vào ngày 11-6. Trước mắt, Messi và Inter Miami hướng đến chiến thắng thứ 2 của mùa giải mới khi thi đấu với D.C. United vào thứ Bảy.

LINH SƠN