Roberto Martinez: "Ronaldo vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất bất kể có vô địch World Cup hay không"

HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez khẳng định Cristiano Ronaldo sẽ được nhớ đến như cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại bất kể anh có vô địch World Cup hay không.

Cristiano Ronaldo đã chơi 22 trận ở 5 vòng chung kết World Cup

Ronaldo – cùng với đối thủ lớn Lionel Messi – sẽ tham dự World Cup lần thứ 6, một kỷ lục chưa từng có, nhưng anh vẫn chưa gặt hái được thành công nào tại giải đấu này. Mặc dù đã ra sân 22 trận tại các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022 – nhiều thứ năm trong lịch sử giải đấu – Ronaldo chưa từng ghi bàn ở vòng knock-out tại giải đấu này.

Ronaldo là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở năm kỳ World Cup khác nhau, nhưng cả 8 bàn thắng của anh đều đến từ vòng bảng (một bàn năm 2006, một bàn năm 2010, một bàn năm 2014, bốn bàn năm 2018, một bàn năm 2022). Ngoài ra, ba trong số các bàn thắng của Ronaldo tại World Cup đến từ chấm phạt đền.

Ngược lại, Messi giữ kỷ lục về số lần tham gia vào bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử World Cup (21 lần – 13 bàn thắng, 8 pha kiến ​​tạo) và chỉ cần ba bàn thắng nữa để san bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Miroslav Klose, sau khi ghi hai bàn giúp Argentina đánh bại Pháp trong trận chung kết năm 2022.

Nhưng khi được hỏi liệu Ronaldo có cần phải noi theo bước chân của Messi và nâng cao chiếc cúp để được nhớ đến như cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại hay không, HLV Martinez nói với Portugal Football Summit Podcast: "Cậu ấy sẽ là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, dù có vô địch World Cup hay không. Tôi chưa từng làm việc với một cầu thủ nào mà mỗi sáng đều tập trung vào việc sử dụng ngày hôm đó để cải thiện bản thân như vậy. Nếu chúng ta có thể có Cristiano mãi mãi, đó sẽ là cách dễ nhất để giúp đỡ các cầu thủ trẻ khi họ gia nhập đội tuyển quốc gia. Mong muốn của cậu ấy là sử dụng mỗi ngày để trở nên tốt hơn".

Ronaldo đã ghi 94 bàn thắng trong 97 lần ra sân ở Giải Vô địch Quốc gia Saudi Arabia kể từ khi gia nhập Al-Nassr vào cuối năm 2022, trong đó có 20 bàn thắng trong 20 trận đấu mùa giải này.

Ronaldo đã bị người tiền nhiệm của Martinez, Fernando Santos loại khỏi đội hình trước trận đấu vòng 16 đội với Thụy Sĩ tại World Cup 2022, và người thay thế anh là Goncalo Ramos đã lập hat-trick trong chiến thắng 6-1 của Selecao, đội bóng sau đó đã bị loại ở vòng tiếp theo.

Nhưng Martinez tin rằng cầu thủ 41 tuổi này, người sở hữu 143 bàn thắng quốc tế - nhiều nhất trong lịch sử các cầu thủ nam - vẫn đóng vai trò quan trọng cả trong và ngoài sân cỏ. "Tôi nghĩ chúng ta cần chấp nhận rằng mọi người trên thế giới đều biết Cristiano Ronaldo và có ý kiến ​​riêng về anh ấy. Nhưng Cristiano Ronaldo gia nhập đội tuyển quốc gia cách đây 21 năm không còn giống Cristiano hiện tại nữa. Giờ đây, anh ấy là một cầu thủ chơi đúng vị trí hơn, một tiền đạo. Đối với chúng tôi, anh ấy là một người dứt điểm giỏi. Anh ấy là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại. Vì vậy, việc có một cầu thủ ghi được 25 bàn thắng trong 30 trận gần nhất cho đội tuyển quốc gia là một món quà".

Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Uzbekistan và Colombia ở bảng K tại World Cup, ngoài ra còn có đội thắng cuộc ở vòng play-off gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Jamaica và New Caledonia.

HOÀNG HÀ