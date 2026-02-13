Sterling gia nhập Feyenoord đến hết mùa giải

Raheem Sterling đã gia nhập Feyenoord đến hết mùa giải 2025-2026. Ngôi sao 31 tuổi này là cầu thủ tự do sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Chelsea vào tháng trước.

Một nguồn tin tiết lộ với ESPN, có tới 18 CLB thuộc 4 giải đấu hàng đầu châu Âu quan tâm đến việc ký hợp đồng với Sterling, người rất muốn gia nhập một CLB có khả năng giành vé dự Champions League, nhưng đã chọn Feyenoord khi gần đây anh đã xây dựng được mối quan hệ tốt với HLV trưởng Robin van Persie. “Là một cầu thủ tự do, lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi có cơ hội kiểm soát bước đi tiếp theo trong sự nghiệp của mình”, Sterling cho biết trong một tuyên bố. “Tôi muốn dành thời gian để nói chuyện với các CLB và HLV trưởng của họ để hiểu rõ hơn vai trò mà họ mong muốn dành cho tôi, và đảm bảo rằng tôi có thể đóng góp giá trị thực sự trong chương tiếp theo này”.

“Sau khi nói chuyện rất chi tiết với Robin, tôi tin tưởng rằng Feyenoord là nơi tôi có thể hạnh phúc và khẳng định mình là một thành viên có giá trị của đội. Thi đấu ở nước ngoài là một thử thách hoàn toàn mới đối với tôi - và tôi sẵn sàng đón nhận. Thành thật mà nói, tôi rất hào hứng được bắt đầu một lần nữa. Gửi đến Feyenoord và đặc biệt là Robin cùng Giám đốc điều hành Dennis te Kloese, cảm ơn vì sự kiên nhẫn và chuyên nghiệp của các bạn trong suốt quá trình này”.

Sterling còn 18 tháng hợp đồng với Stamford Bridge nhưng đã đàm phán để ra đi nhằm tìm kiếm một bến đỗ lâu dài để vực dậy sự nghiệp. Anh chưa thi đấu trận chính thức nào kể từ tháng 5, và phải tập luyện riêng biệt với đội một của Chelsea sau khi bị coi là dư thừa. Sterling, người có 82 lần khoác áo đội tuyển Anh, từng giành được 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 FA Cup và 4 Cúp Liên đoàn trong sự nghiệp thi đấu của mình, bao gồm cả các CLB Liverpool, Man.City và Arsenal.

Van Persie cho biết: “Tất nhiên, việc thuyết phục được một cầu thủ tài năng như Raheem ký hợp đồng với chúng tôi là một thành tích tuyệt vời. Hồ sơ bóng đá của cậu ấy tự nói lên tất cả: cậu ấy là một cầu thủ có khả năng thay đổi kết quả trận đấu, và tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ là một sự bổ sung quý giá cho đội bóng khi chúng tôi hướng tới việc đạt được mục tiêu trong nửa sau mùa giải này”.

Hiện tại, Feyenoord đang đứng thứ 2 tại giải Vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie), nhưng kém đội đầu bảng PSV Eindhoven đến 17 điểm.

