Mourinho nói “kết thúc” với Prestianni nếu bị kết tội

Gianluca Prestianni sẽ không còn tương lai ở Benfica nếu bị kết tội phân biệt chủng tộc.

Cầu thủ 20 tuổi người Argentina đang bị UEFA điều tra sau những cáo buộc do Vinicius đưa ra trong trận play-off Champions League hồi tháng trước tại Lisbon. Prestianni, người phủ nhận các cáo buộc, đã bị cấm thi đấu một trận, đồng nghĩa với việc anh bỏ lỡ trận lượt về tuần trước - trận đấu mà Real Madrid đã thắng để tiến vào vòng 16 đội - trong khi UEFA tiến hành điều tra. Cầu thủ này sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng hơn nếu bị kết tội.

HLV Mourinho của Benfica ban đầu bị chỉ trích vì phản ứng của mình, trong đó ông cho rằng Vinicius đã kích động đám đông bằng cách ăn mừng bàn thắng. Ông cũng không lên án Prestianni. Tuy nhiên, hôm Chủ nhật, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã nói với các phóng viên trước trận đấu của Benfica vào thứ Hai, rằng ông “hoàn toàn, tuyệt đối phản đối bất kỳ hình thức phân biệt đối xử, định kiến, thiếu hiểu biết hay ngu xuẩn nào”.

Vị HLV 63 tuổi nói thêm trong một cuộc họp báo: “Nếu cầu thủ của tôi không tôn trọng những nguyên tắc này, vốn là nguyên tắc của tôi và của Benfica, thì sự nghiệp của cầu thủ đó với một HLV có tên là Jose Mourinho và tại một CLB tên là Benfica sẽ chấm dứt. Tôi không phải là một học giả, nhưng tôi cũng không phải là người thiếu hiểu biết. Nguyên tắc suy đoán vô tội là một quyền con người, phải không? Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Nếu cầu thủ đó thực sự có tội, tôi sẽ không bao giờ nhìn anh ta như trước nữa, và với tôi, mọi chuyện đã chấm dứt”.

Điểm nóng xảy ra sau khi Vinicius ghi bàn thắng duy nhất của trận lượt đi vào đầu hiệp 2 tại sân vận động Estadio da Luz. Prestianni đã lấy áo che miệng khi bị cáo buộc có lời lẽ nhắm vào cầu thủ người Brazil.

PHI SƠN