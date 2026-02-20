Europa League: Pereira dẫn dắt Forest giành chiến thắng 3-0 trước Fenerbahce

Nottingham Forest thắng 3-0 trước Fenerbahce trong trận ra mắt HLV Vitor Pereira.

Vitor Pereira trở thành HLV thứ 4 của Nottingham Forest trong một mùa giải đầy biến động vào Chủ nhật, thay thế Sean Dyche - người bị sa thải chỉ sau 114 ngày dẫn dắt đội bóng. Đây là trận đấu đầu tiên ông dẫn dắt Forest trước khi tiếp đón nhà đương kim vô địch Liverpool vào Chủ nhật - Forest đang đứng thứ 17 tại Premier League và chỉ còn hơn khu vực xuống hạng một bậc. Pereira đang đảm nhiệm công việc huấn luyện thứ 2 trong mùa giải này. Vào tháng 11, ông bị Wolves sa thải sau khởi đầu không thắng nào ở mùa giải Premier League.

Hậu vệ Murillo nhận đường chuyền từ Elliot Anderson và tung cú sút mạnh từ ngoài vòng cấm, bóng chạm nhẹ vào hậu vệ Milan Skriniar trước khi đi vào góc dưới bên phải khung thành ở phút 21. Tiền đạo Igor Jesus nhân đôi cách biệt bằng một pha đánh đầu từ quả phạt góc ngay trước giờ nghỉ giải lao, ghi bàn thắng thứ 7 của anh trong mùa giải. Tiền đạo người Brazil sau đó kiến ​​tạo bàn thắng thứ 3 cho đội trưởng Morgan Gibbs-White, giúp Forest nắm chắc lợi thế trước trận lượt về tại sân City Ground.

Trong khi đó, HLV Martin O’Neill không có nhiều điều để ăn mừng trong trận đấu thứ 1.000 trên cương vị HLV trưởng khi Celtic của ông để thua Stuttgart 1-4 trên sân nhà. Trước khán đài chật kín người tại sân Celtic Park, màn ăn mừng của O’Neill bị phá hỏng khi Bilal El Khannouss đã sớm đưa đội khách dẫn trước. Benjamin Nygren đã gỡ hòa bằng cú sút vượt qua thủ môn Alexander Nubel, nhưng El Khannouss tái lập thế dẫn trước cho đội bóng Bundesliga bằng một cú đánh đầu - bàn thắng thứ 5 của anh tại giải.

Celtic trông nguy hiểm hơn trên hàng công trong hiệp 2 nhưng Stuttgart đã gia tăng cách biệt bằng cú sút ngoài vòng cấm của Jamie Leweling, và ghi một bàn thắng nữa của cầu thủ dự bị Tiago Tomas trong thời gian bù giờ. HLV O’Neill, 73 tuổi, đã dẫn dắt Celtic trong 301 trong số 1.000 trận đấu chuyên nghiệp của mình, giành được 3 chức vô địch quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2000-2005. Ông đang ở nhiệm kỳ thứ 2 trên cương vị HLV tạm quyền mùa này, và chỉ thua một trận trong 18 trận đấu trước đó trên mọi đấu trường. Ông cũng từng dẫn dắt Norwich, Leicester, Aston Villa, Sunderland, Nottingham Forest và đội tuyển CH Ireland.

Viktoria Plzen, đội duy nhất bất bại ở vòng bảng, vẫn giữ vững thành tích sau khi có bàn thắng gỡ hòa muộn giúp họ giành được trận hòa 2-2 trước Panathinaikos tại Athens. Tại Thessaloniki, PAOK đã để thua Celta Vigo với tỷ số 1-2 nhờ các bàn thắng của Iago Aspas và Williot Swedberg, trong trận tái đấu sau thất bại 1-3 trước đội bóng Tây Ban Nha ở vòng bảng. Zakaria El Ouahdi lập cú đúp và Bryan Heynen ghi một bàn cho Genk trên sân khách trong chiến thắng 3-1 trước Dinamo tại Zagreb. Lille bất ngờ để thua 0-1 trên sân nhà trước Red Star Belgrade, và Ludogorets đánh bại Ferencvaros 2-1. Tại Na Uy, tiền đạo người Argentina, Santiago Castro ghi bàn thắng quyết định cho Bologna từ một góc hẹp để giành chiến thắng 1-0 trước Brann.

Giống như ở Champions League, 8 đội đứng đầu vòng bảng sẽ tự động tiến vào vòng 16 đội. Các đội xếp từ vị trí thứ 9 đến 24 sẽ tham gia vòng play-off hai lượt. Trận lượt về dự kiến ​​diễn ra vào thứ Năm tuần tới.

VIỆT TÙNG