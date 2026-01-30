Trung Quốc cấm 73 người tham gia bóng đá suốt đời

Vào thứ Năm, Trung Quốc đã đưa ra cấm 73 người tham gia bóng đá suốt đời, và trừ điểm của 9 CLB hàng đầu trong chiến dịch chống tham nhũng mới nhất liên quan đến cáo buộc tham nhũng và dàn xếp tỷ số.

Cựu HLV đội tuyển quốc gia Li Tie nằm trong số những người bị cấm mới nhất.

Cựu HLV đội tuyển quốc gia, Li Tie - người từng khoác áo Everton tại giải Ngoại hạng Anh - và Chen Xuyuan, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) nằm trong số những người bị cấm. Năm 2024, Li - người dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ năm 2019 đến 2021 - và Chen đã bị kết tội nhận hối lộ hàng triệu USD. Li bị kết án 20 năm tù, trong khi Chen nhận án tù chung thân.

“Đối với 73 nhân viên trong ngành, bao gồm Chen Xuyuan và Li Tie, những người có hành vi phạm tội đã được xác nhận bằng các phán quyết của tòa án, CFA đã áp đặt lệnh cấm suốt đời tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá”, một quan chức Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cho biết.

Ngoài ra, 9 CLB thuộc giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League) cũng bị phạt trừ điểm và phạt tiền. Shanghai Shenhua, đội về nhì mùa trước, và Tianjin Jinmen Tigers là 2 đội bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cả 2 CLB đều bị trừ 10 điểm và phạt 1 triệu nhân dân tệ (143.788 USD). Nhà đương kim vô địch Shanghai Port sẽ bắt đầu mùa giải 2026 với việc bị trừ 5 điểm. “Việc trừ điểm và phạt tiền đối với các CLB dựa trên số lượng, tính chất, mức độ nghiêm trọng và tác động xã hội của các giao dịch sai phạm mà mỗi CLB tham gia,” Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) cho biết, đồng thời khẳng định sẽ duy trì chính sách “không khoan nhượng” đối với tham nhũng.

Vào tháng 9-2024, có 43 quan chức và cầu thủ cũng đã bị cấm tham gia bóng đá suốt đời.

HUY KHÔI