Neymar chấn thương trước ngày HLV Ancelotti đến đánh giá

Neymar vắng mặt trong trận đấu của Santos tại Giải vô địch Brazil gặp Mirassol vào thứ Ba do mệt mỏi cơ bắp kéo dài, đã giáng một đòn mạnh vào hy vọng của tiền đạo kỳ cựu này trong việc giành lại vị trí trong đội tuyển Brazil trước thềm World Cup 2026.

Thời gian đang cạn dần đối với Neymar khi Brazil dự kiến công bố danh sách tham dự World Cup vào tháng 5.

Santos cho biết sự vắng mặt của Neymar là để phòng ngừa, nhưng nó diễn ra ở thời điểm không thích hợp khi HLV trưởng đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti đã sắp xếp một chuyến đi từ Rio de Janeiro đến Sao Paulo để xem tiền đạo 34 tuổi này thi đấu. Các nguồn tin liên quan đến Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) và Ủy ban kỹ thuật của đội tuyển quốc gia nói với Reuters rằng, việc Neymar không tham gia trận đấu hôm thứ Ba đã gây bất ngờ và thất vọng cho CBF và HLV Ancelotti, những người đã hy vọng được đánh giá trực tiếp ngôi sao mang áo số 10 này.

HLV Ancelotti đã nói rõ rằng ông sẽ chỉ chọn những cầu thủ hoàn toàn khỏe mạnh và đáp ứng được yêu cầu thể lực cho đội hình tham dự World Cup vào tháng 6. Việc vắng mặt trong trận đấu hôm thứ Ba có thể khiến Neymar mất một suất trong đội tuyển quốc gia cho đợt sát hạch quan trọng sắp tới - vào ngày 16-3, Ancelotti sẽ công bố đội hình cho các trận giao hữu với Pháp và Croatia vào ngày 26 và 31-3. Trong khi Ancelotti dự kiến công bố danh sách chính thức tham dự World Cup vào tháng 5.

Hiện tại, các lựa chọn tấn công của đội tuyển Brazil bao gồm một số cầu thủ đang có phong độ tốt như Vinicius Jr, Estevao, Raphinha, Joao Pedro, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Jesus và Matheus Cunha.

Neymar, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Brazil với 79 bàn thắng sau 128 lần ra sân, đã không thi đấu cho đội tuyển quốc gia kể từ tháng 10-2023, khi anh bị chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng. Kể từ khi trở lại CLB thời thơ ấu Santos vào tháng 1-2025, cựu sao Barcelona và PSG dù đã thể hiện những khoảnh khắc phong độ đỉnh cao, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định.

HUY KHÔI