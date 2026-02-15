Ronaldo kết thúc “đình công” và ghi bàn cho Al Nassr

Cristiano Ronaldo đã trở lại đội hình chính của Al Nassr trong trận đấu hôm thứ Bảy gặp Al Fateh, sau khi tẩy chay 2 trận đấu gần đây của CLB tại giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia - và anh chỉ cần 18 phút để ghi bàn.

Cristiano Ronaldo trở lại đội hình chính của Al Nassr và chỉ cần 18 phút để ghi bàn.

Ronaldo được điền tên vào đội hình xuất phát với tư cách đội trưởng, cùng với các tiền đạo Joao Felix, Sadio Mane và Kingsley Coman, và chỉ cần 18 phút để đưa bóng vào lưới Al Fateh. Al Nassr kết thúc với chiến thắng 2-0 sau bàn thắng thứ muộn của Ayman Yahya. Chiến thắng này đưa Al Nassr lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, kém đội đầu bảng Al Hilal một điểm sau vòng đấu thứ 21. Al Hilal đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 53 điểm sau 21 trận. Al Nassr đứng thứ 2 với 52 điểm sau 20 trận, trong khi Al Ahli đứng thứ 3 với 50 điểm sau 21 trận.

Đây là pha ghi bàn đầu tiên của Ronaldo kể từ khi đón sinh nhật vào ngày 5-2-2026, ở tuổi 41. Điều này cũng có nghĩa là huyền thoại người Bồ Đào Nha đã ghi bàn trong 24 năm liên tiếp - từ năm 2002 đến năm 2026. Bàn thắng này là bàn chính thức thứ 962 trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Ronaldo cho CLB và đội tuyển quốc gia, đưa anh tiến gần hơn đến cột mốc 1000 bàn thắng lịch sử.

Sự trở lại này cũng khiến cuộc đua giành Chiếc giày vàng Saudi Pro League nóng lên - Ivan Toney của Al Ahli hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 20 bàn thắng sau 20 trận. Ronaldo bám sát phía sau với 18 bàn thắng sau 19 lần ra sân... Với nhiều trận đấu vẫn còn phía trước, cuộc chiến giữa 2 tiền đạo này có thể kéo dài đến những tuần cuối cùng.

HUY KHÔI