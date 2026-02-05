Ronaldo sẽ tẩy chay trận đấu thứ 2 của Al Nassr

Nguồn tin tiết lộ với ESPN, ngôi sao của Al Nassr, Cristiano Ronaldo sẽ giữ nguyên lập trường và tẩy chay trận đấu thứ 2 liên tiếp tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia sau khi không nhận được sự đảm bảo cụ thể rằng Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) sẽ thực hiện những thay đổi liên quan đến Ban quản lý của CLB.

Cristiano Ronaldo được cho sẽ tẩy chay trận đấu thứ 2 liên tiếp của Al Nassr tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã từ chối thi đấu cho CLB của mình trong trận thắng 1-0 trước Al Riyadh hôm thứ Hai để phản đối, các nguồn tin cho biết, anh lập luận rằng PIF không đầu tư đủ vào Al Nassr và thay vào đó lại tạo lợi thế cho đối thủ Al Hilal - một trong 4 CLB lớn nhất quốc gia mà PIF sở hữu. Các nguồn tin nói với ESPN, Ronaldo đã cố gắng ngăn chặn vụ chuyển nhượng ngôi sao người Pháp, Karim Benzema từ Al Ittihad sang Al Hilal hôm thứ Hai vì anh cảm thấy động thái này là không công bằng, và cho rằng PIF muốn mở đường cho Al Hilal giành chức vô địch mùa giải này.

Ronaldo, người vẫn chưa thắng bất kỳ danh hiệu lớn nào kể từ khi gia nhập Al Nassr vào đầu năm 2023, được cho đã trở lại tập luyện cùng đội bóng trong tuần này, khi đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội vào thứ Tư. Trong ảnh, anh mặc đồng phục tập luyện của CLB. Nhưng trên tài khoản X chính thức của Al Nassr vào thứ Tư chỉ có hình ảnh HLV Jorge Jesus và các đồng đội của Ronaldo tập luyện. Và theo nguồn tin mới nhất, Ronaldo sẽ không cùng Al Nassr đối đầu với Al Ittihad vào thứ Sáu.

Ronaldo được cho đã nói rõ rằng việc trở lại thi đấu của mình phụ thuộc vào việc ban lãnh đạo Al Nassr nhanh chóng hành động để giành lại tầm ảnh hưởng trong kế hoạch của PIF. Các nguồn tin cho biết thêm, nếu không có sự thay đổi nào được đảm bảo trong những tuần tới, Ronaldo sẽ yêu cầu rời CLB vào tháng 6.

Trong khi, theo các nguồn tin khác, Saudi Pro League không muốn mất đi đại sứ lớn nhất của mình. Al Nassr và PIF đã hứa hẹn sẽ đầu tư lớn vào Ronaldo trong mùa hè này, với đồng đội người Bồ Đào Nha của anh, Bruno Fernandes của Man.United được xem là một sự bổ sung tiềm năng bên cạnh những cái tên lớn khác.

LINH SƠN