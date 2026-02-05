Newell's Old Boys ấp ủ kế hoạch trong mơ với Messi

Newell's Old Boys đang thực hiện một dự án nhằm thu hút Lionel Messi trở lại thi đấu cho CLB trong nửa đầu năm 2027, điều mà họ cũng từng thành công với huyền thoại quá cố Diego Maradona khi ông quyết định rời khỏi đá đỉnh cao để trở về quê nhà thi đấu trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Lionel Messi trong một lần viếng thăm và chụp ảnh với ban lãnh đạo Newell's Old Boys.

Messi, người từng chơi cho các đội trẻ của Newell's Old Boys cho đến khi chuyển đến Barcelona ở tuổi 13, đã ký gia hạn hợp đồng vào tháng 10 để tiếp tục thi đấu cho Inter Miami đến hết mùa giải 2028. Sáng kiến ​​này đã được Phó Chủ tịch thứ nhất của CLB Argentina, Juan Manuel Medina xác nhận, ông nói: “Đây là một dự án vượt ra ngoài phạm vi của Newell's. Nó liên quan đến thành phố Rosario, tỉnh và bóng đá Argentina”.

Ý tưởng coi Messi như một mục tiêu chiến lược dài hạn bắt đầu hình thành từ năm 2024. Kế hoạch của Newell's Old Boys là xây dựng một khuôn khổ toàn diện bao gồm các lĩnh vực chính trị, xã hội và thể thao, để thuyết phục Messi trở lại với tác động vượt ra ngoài sân cỏ. Kế hoạch này bao gồm việc cải thiện cơ sở hạ tầng của CLB, tạo ra một môi trường thể thao cạnh tranh và có những điều kiện thể chế phù hợp với một nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Các báo cáo cho rằng các cuộc đàm phán không chính thức đã diễn ra với những người thân cận của Messi, mặc dù chưa có tiến triển hay quyết định chắc chắn nào.

Messi, 38 tuổi, gia nhập Inter Miami vào tháng 7-2023 và là một nhân vật trung tâm của CLB. Siêu sao 8 lần thắng Quả bóng vàng đã dẫn dắt Miami giành được những danh hiệu đầu tiên trong lịch sử - Leagues Cup năm 2023, sau đó là Supporters' Shield năm 2024 và đỉnh cao nhất là MLS Cup mùa giải trước. Messi, người dự kiến ​​sẽ đeo băng đội trưởng đội tuyển Argentina trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu tại World Cup mùa hè này, chưa đưa ra dấu hiệu nào về thời điểm anh sẽ giải nghệ. Newell's tin rằng việc trở lại CLB thời thơ ấu sẽ là cái kết lý tưởng cho sự nghiệp của nhà vô địch World Cup 2022.

HUY KHÔI