De la Fuente nói về cơ hội World Cup của ngôi sao Barcelona

Joan Garcia đang tỏa sáng giúp Barcelona mạnh mẽ dẫn đầu La Liga.

Sau một màn trình diễn xuất sắc khác trong chiến thắng giữ sạch lưới của Barcelona trước Villarreal, thủ môn này một lần nữa cho thấy lý do tại sao nhiều người coi anh là một trong những chốt chặn xuất sắc nhất hiện đang thi đấu tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, bất chấp danh tiếng ngày càng tăng và những màn trình diễn ổn định cho Barca, vị trí của nhà vô địch Olympic Paris 2024 trong đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vẫn còn xa vời.

Trong một bài phỏng vấn với AS, HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente đã được hỏi trực tiếp về tình hình thủ môn của La Roja và liệu Joan Garcia có thể giành được một suất trong đội hình hay không. Thay vì đưa ra một câu trả lời rõ ràng, nhà cầm quân này đã chọn cách nhấn mạnh vào số lượng phong phú và chất lượng rất cao của các thủ môn người Tây Ban Nha vào lúc này - bên cạnh những người đã tạo nên xương sống của đội tuyển Tây Ban Nha trong các giải đấu gần đây như sự lựa chọn số 1 Unai Simon (Athletic Bilbao) và David Raya (Arsenal) hay Alex Remiro (Real Sociedad), còn có Robert Sanchez (Chelsea), Leo Roman (Mallorca)...

“Chúng ta có 5 hoặc 6 thủ môn giỏi nhất thế giới, nhưng không ai nói về Robert Sanchez hay Leo Roman cả. Và tất nhiên là Joan Garcia nữa”, De la Fuente nói. “Chúng ta có những thủ môn tuyệt vời ở Tây Ban Nha, thật tuyệt vời. Đúng là hiện tại chúng ta đang đặt cược vào 3 người này, và chúng ta rất hài lòng với Unai, David và Alex. Nhưng chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra từ giờ đến tháng 3 hoặc từ giờ đến tháng 6, chỉ có Chúa mới biết. Hãy bình tĩnh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải đưa ra quyết định cần thiết. Tôi sẽ tin chắc rằng quyết định mình đưa ra là quyết định tốt nhất”.

Mặc dù Joan Garcia đã làm mọi thứ có thể để được nhắc đến trong cuộc đua giành suất vào đội tuyển quốc gia, nhưng cánh cửa này vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Với việc còn nhiều tháng nữa mới có quyết định cuối cùng, sự ổn định sẽ là chìa khóa. Nếu anh tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao cho Barca, ​​áp lực buộc De la Fuente phải xem xét lại các lựa chọn của mình sẽ ngày càng tăng.

THANH TUẤN