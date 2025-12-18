Sa thải Xabi Alonso thì dễ, tìm người thay thế mới là bài toán khó của Real Madrid

Chiến thắng 2-1 trước Alaves tuần trước lẽ ra phải là liều thuốc xoa dịu cho Xabi Alonso – HLV đang chịu áp lực dữ dội nhất tại Real Madrid. Sau chuỗi tám trận chỉ thắng hai, với đội hình què quặt vì chín ca chấn thương và treo giò, việc đội bóng vẫn rời Mendizorroza với ba điểm, trong đó có bàn thắng thứ 26 mùa này của Kylian Mbappe và pha lập công quyết định từ cặp Vinicius – Rodrygo, đáng ra phải được xem là tín hiệu khích lệ. Nhưng ở Real Madrid, mọi thứ không bao giờ “đơn giản như vậy”.

Báo chí Tây Ban Nha tuần qua đã rò rỉ quá nhiều thông tin về tương lai của Alonso, đến mức chiến thắng ở xứ Basque gần như chẳng đủ để xoa dịu cơn bão. “Không ai biết Alonso sẽ trụ lại được bao lâu, nhưng dù thắng Alavés, trận này chẳng giúp ích gì cho ông cả”, tờ Diario AS viết. Marca thì mô tả: “Alonso đang chịu đựng. Rất nhiều. Mỗi phút trôi qua như một bản án tử.”

Sự thật là Real Madrid vẫn chơi bóng với vẻ nặng nề, gượng gạo. Họ thắng, nhưng không thuyết phục. Và ở “hành tinh Madrid” – nơi sự hoàn hảo được xem là mặc định – chỉ một chiến thắng thôi không bao giờ là đủ. Alonso có thể tạm qua cơn nguy kịch, nhưng những điều kiện để ông “sống sót” đã được đặt ra rõ ràng: chỉ cần một cú sảy chân – trước Talavera ở Cúp Nhà vua, Sevilla cuối tuần này hay Betis sau kỳ nghỉ đông – thì ông sẽ không còn cơ hội bước đến Saudi Arabia dự Siêu cúp Tây Ban Nha đầu tháng 1.

Ở đó, “thiên đường hoặc địa ngục” đang chờ. Nếu Alonso giúp Real đánh bại Atletico Madrid ở bán kết và tiếp đó là Barcelona hoặc Athletic Bilbao trong trận chung kết, ông sẽ được giữ lại ít nhất đến hết mùa. Còn nếu trắng tay, số phận coi như an bài.

Thật trớ trêu, bởi Alonso đang phải chèo chống trong tình cảnh mà bất kỳ HLV nào cũng sẽ chới với: đội hình vắng gần nửa trụ cột – từ Militao, Carvajal, Alaba đến Camavinga, Mendy, Alexander-Arnold, cùng hai hậu vệ trẻ Carreras và Fran Garcia bị treo giò. Với lực lượng chắp vá ấy, Real vẫn phải thắng, và không chỉ thắng, mà còn phải chơi đẹp, thắng thuyết phục.

Nhưng như chính các cây bút Tây Ban Nha nhấn mạnh, vấn đề của Real không chỉ nằm ở Alonso – mà nằm trong cấu trúc quyền lực của CLB. Sa thải ông thì dễ, nhưng tìm người thay thế mới là bài toán thực sự.

Ứng viên số một, dĩ nhiên, là Zinedine Zidane – người duy nhất mà Florentino Pérez có thể tin tuyệt đối. Ông là biểu tượng của kỷ nguyên Galacticos, là HLV từng mang về ba Champions League liên tiếp. Nhưng Zidane hiện đã “đặt cược” cho giấc mơ khác: dẫn dắt tuyển Pháp sau World Cup 2026. Ông không có lý do gì để trở lại Real giữa mùa, đối mặt truyền thông Madrid và mạo hiểm danh tiếng vì một đội bóng đang mất phương hướng.

Ứng viên thứ hai, Jurgen Klopp, cũng chẳng mấy khả thi. Nhà cầm quân người Đức hiện gắn bó với vai trò quản lý trong tập đoàn Red Bull và đã công khai nói rằng ông muốn “nghỉ để đi du lịch cùng vợ” sau giai đoạn mệt mỏi ở Liverpool. Còn lại là Alvaro Arbeloa – cựu hậu vệ Real, hiện dẫn dắt đội trẻ CLB. Ông được xem là “người của Florentino”, vừa gây chú ý bởi thành tích ở học viện, vừa gây tranh cãi vì phong cách nóng nảy và quá thân với “phe Mourinho”. Bình luận viên Antonio Romero của Cadena SER thậm chí mỉa mai rằng: “Arbeloa là HLV đội trẻ được thổi phồng nhất trong lịch sử Real. Thành tích lớn nhất của anh ta đến giờ là biết làm vừa lòng cấp trên.”

Vấn đề là – ngoài Arbeloa, Real không có ai khác trong tay.

Từ nhiều năm nay, chiếc ghế HLV ở Bernabeu không dành cho những “nhà chiến thuật” kiểu Pep Guardiola hay Thomas Tuchel. Gareth Bale từng nói: “Ở Real Madrid, điều quan trọng không phải là chiến thuật, mà là quản trị con người.” Quả đúng vậy – Vicente del Bosque, Ancelotti hay Zidane đều là những “người giữ cân bằng” chứ không phải những bộ óc chiến lược. Trong khi đó, những HLV chi li như Rafa Benitez hay Lopetegui đều bị nuốt chửng chỉ sau vài tháng.

Alonso, với tư duy hiện đại chịu ảnh hưởng từ Pep và Arteta, đang phải học bài học ấy theo cách khắc nghiệt nhất: Real Madrid không phải đội bóng của triết lý, mà là của bản năng, của quyền lực và của sự kiểm soát cái tôi. Nếu Florentino Pérez thực sự sa thải ông, câu hỏi đặt ra không chỉ là “ai sẽ lên thay”, mà là liệu ai đủ sức kiểm soát được tập thể này. Một Real Madrid không còn Zidane, Ancelotti, cũng chẳng còn biểu tượng để bám víu, đang tiến gần đến thời điểm phải tự soi lại chính mình – và có lẽ, sa thải Alonso chỉ khiến chiếc gương ấy thêm méo mó.

Trên khán đài Bernabeu, Florentino vẫn ngồi đó – như vị hoàng đế La Mã, sẵn sàng hạ ngón tay cái nếu thấy vừa mắt. Còn dưới sân, Xabi Alonso – người từng chiến thắng ở mọi nơi ông đi qua – đang cố gắng viết tiếp trận chiến khó nhất đời mình: đánh bại cơn bão đến từ chính bên trong Real Madrid.

LONG KHANG