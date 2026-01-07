Bảo vệ thành công Siêu cúp rất quan trọng với Barcelona

HLV Hansi Flick của Barcelona cho biết việc bảo vệ thành công danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha ở Jeddah, Saudi Arabia trong tuần này sẽ là động lực cho những tham vọng khác của đội bóng trong phần quan trọng nhất ở nửa cuối của mùa giải.

HLV Hansi Flick quyết tâm bảo vệ danh hiệu đầu tiên mà ông giành được cùng Barcelona.

Barcelona đã giành chức vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha mùa trước, đây là chiến thắng đầu tiên dưới triều đại của Flick và là phần đầu tiên trong ‘cú ăn ba’ quốc nội - khi tiếp theo là danh hiệu La Liga và Copa del Rey. Barcelona bắt đầu hướng đến danh hiệu Siêu cúp thứ 16 trong lịch sử khi đối đầu Athletic Bilbao vào thứ Tư trong trận bán kết tại sân vận động King Abdullah Sports City. “Giải đấu này hơi khác so với Siêu cúp ở Đức, nhưng tôi thích nó”, Flick, cựu HLV của Bayern Munich, chia sẻ. “Việc chúng tôi giành Siêu cúp mùa trước đã tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho phần còn lại của mùa giải và đó cũng là điều chúng tôi muốn trong năm nay”.

Mặc dù vẫn còn những câu hỏi quan trọng xung quanh khả năng bảo vệ chức vô địch, Barcelona vẫn là ứng cử viên sáng giá cho Siêu cúp với phong độ thắng 9 trận liên tiếp để dẫn đầu La Liga. Mặc dù bị đối thủ cùng thành phố Espanyol áp đảo trong trận derby căng thẳng hôm thứ Bảy, những bàn thắng muộn và màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Joan Garcia đã giúp đội bóng xứ Catalan giành chiến thắng 2-0.

Flick nhấn mạnh rằng đội bóng của ông phải thi đấu tốt hơn ở hàng phòng ngự nếu muốn thành công tại giải đấu lần thứ 6 được tổ chức ở Saudi Arabia. “Trận đấu sẽ không dễ dàng nếu chúng ta mắc phải những sai lầm tương tự như hôm thứ Bảy, sẽ không dễ dàng, vì vậy chúng ta phải khắc phục những điểm yếu của mình”, Flick tiếp tục. “Chúng ta phải chơi tốt hơn nhiều ở hàng phòng ngự, chúng ta phải chơi gắn kết như một đội, và đây là điều tôi đã thiếu trong trận đấu hôm thứ Bảy, vì vậy chúng ta phải làm mọi thứ tốt hơn nhiều”.

Barcelona là ứng cử sáng giá cho Siêu cúp với phong độ thắng 9 trận liên tiếp để dẫn đầu La Liga.

Trung vệ Ronald Araujo có thể trở lại thi đấu trong tuần này sau thời gian dài nghỉ ngơi để chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ngôi sao người Uruguay được nghỉ phép khoảng một tháng sau khi nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-3 của Barcelona trước Chelsea tại Champions League hồi tháng 11. “Chúng tôi sẽ xem buổi tập hôm nay và tôi cũng muốn nói chuyện với Ronald, vì vậy chúng tôi chưa quyết định sẽ làm thế nào vào ngày mai”, Flick nói. “Tôi nghĩ cần thời gian, vì vậy nếu cậu ấy cảm thấy sẵn sàng cho ngày mai, có thể chúng tôi sẽ thay đổi điều gì đó, nhưng hiện tại đó không phải là kế hoạch của chúng tôi”.

Flick cũng xác nhận Barcelona sắp ký hợp đồng mượn hậu vệ đẳng cấp Joao Cancelo từ Al-Hilal cho đến cuối mùa giải, một chuyển động rất tích cực được kỳ vọng nâng cao hơn nữa chất lượng của hàng hậu vệ lẫn mặt trận tấn công nhờ sự năng động của tuyển thủ Bồ Đào Nha. “Với Joao, có lẽ cậu ấy có thể mang lại cho chúng tôi nhiều lựa chọn hơn, cả ở vị trí hậu vệ cánh, cả 2 cánh trên hàng công, chất lượng tốt… Nhưng theo như tôi biết, thương vụ vẫn chưa xong”, Flick nói về ngôi sao từng trải qua mùa giải 2023-2024 theo dạng cho mượn tại Barcelona.

Athletic Bilbao, đứng thứ 8 tại La Liga, lần cuối cùng vô địch Siêu cúp là vào năm 2021 khi đánh bại Barcelona trong trận chung kết - đó là lần thứ 3 họ nâng cao chiếc cúp này. Chỉ có đội bóng xứ Catalan và Real Madrid, với 13 lần vô địch, có thành tích tốt hơn. Vào thứ Năm, Real Madrid của Xabi Alonso sẽ đối đầu với đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid trong trận bán kết còn lại của Siêu cúp. Trận chung kết sẽ diễn ra vào Chủ nhật.

THANH TUẤN