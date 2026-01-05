Gonzalo Garcia gây ấn tượng với cú hat-trick cho Real Madrid

Thay thế Kylian Mbappe chấn thương, tiền đạo trẻ Gonzalo Garcia đã ghi bàn thắng đầu tiên, thứ 2 rồi thứ 3 của mình tại La Liga cho Real Madrid vào Chủ nhật, một cú hat-trick giúp đội nhà giành chiến thắng đậm 5-1 trước Real Betis.

Chân sút 21 tuổi người Tây Ban Nha có một trận đá chính hiếm hoi nhờ thay thế Mbappe, cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu nhưng đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương bong gân đầu gối trái. Gonzalo trưởng thành từ các đội trẻ của Real Madrid trước khi ra mắt đội một vào tháng 11-2023. Anh từng có màn thể hiệu tuyệt vời tại FIFA Club World Cup, trong những tháng đầu của HLV Xabi Alonso, nhưng nhanh chóng trở lại tư thế của kẻ dự phòng khi Mbappe trở lại và tỏa sáng liên tục.

“Đó là một trận đấu trong mơ đối với cậu ấy”, Alonso nói về Gonzalo. “Được thi đấu tại sân vận động Santiago Bernabeu, mùa giải đầu tiên với đội một, và lập hat-trick. Gonzalo muốn ghi bàn ở đây, và tôi rất vui mừng cho cậu ấy và với cách cậu ấy làm việc mỗi ngày, dù có được ra sân hay không. Cậu ấy có một thái độ tuyệt vời và là một tấm gương xuất sắc về ý nghĩa của việc trở thành một cầu thủ trưởng thành từ học viện Real Madrid”.

Gonzalo mở tỷ số ở phút thứ 20 khi đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt của Rodrygo, sau khi anh thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương ở cột dọc xa. Sau đó, anh khéo léo khống chế bóng bằng ngực trước khi tung cú vô lê từ rìa vòng cấm để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 50. Raul Asencio gia tăng cách biệt cho chủ nhà ở phút 56. Sau khi tiền đạo Cucho Hernandez của Betis đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội khách ở phút thứ 66, Gonzalo hoàn tất hat-trick ở phút 82 với một pha đánh gót điệu nghệ.

HLV Xabi Alonso chắc chắn đã bị thuyết phục bởi màn tỏa sáng của Gonzalo Garcia.

Gonzalo được thay ra ở phút 88 bởi Fran Garcia - người ấn định chiến thắng đậm đà 5-1 cho Real Madrid ở phút bù giờ thứ 3 - trong tiếng vỗ tay vang dội. “Tôi là một fan của Real Madrid từ khi còn nhỏ, và tôi đã dành nhiều năm ở học viện, vì vậy việc được các cổ động viên đứng dậy vỗ tay tán thưởng khi rời sân là một khoảnh khắc rất đặc biệt mà tôi sẽ mãi ghi nhớ”, Gonzalo nói. “Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều bàn thắng, nhiều chiến thắng hơn nữa, và một năm đặc biệt cho tất cả chúng ta”.

Chiến thắng này giúp Real Madrid thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn 4 điểm, sau khi đội đầu bảng thắng Espanyol 2-0 vào thứ Bảy. Chiến thắng thuyết phục nhất của Real Madrid trong vòng một tháng qua diễn ra trước khi đội bóng của Alonso lên đường sang Saudi Arabia tham dự Siêu cúp Tây Ban Nha. Họ sẽ phải đánh bại đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid tại Jeddah vào thứ Năm để đối đầu với Barcelona hoặc Athletic Bilbao trong trận chung kết vào ngày 11-1. “Đó là một chiến thắng quan trọng và xứng đáng để khởi đầu năm mới trên sân nhà”, Alonso nói. “Khởi đầu như thế này rất quan trọng, một cách bình tĩnh và với những cảm xúc tích cực xung quanh đội bóng trước thềm Siêu cúp”.

Ở các diễn biến khác. Levante đã gây bất ngờ khi đánh bại Sevilla 3-0 trên sân khách trong trận ra mắt của HLV người Bồ Đào Nha, Luis Castro. Khi đội nhà đang dẫn trước 2-0, thủ môn Mathew Ryan của Levante đã cản phá thành công quả phạt đền của Isaac Romero và cú đánh đầu bồi của anh ở phút 90, trước khi Levante ghi bàn thắng cuối cùng. Levante đã chấm dứt chuỗi 8 vòng đấu không thắng và thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Real Sociedad đã có khởi đầu đầy hứa hẹn dưới thời HLV người Mỹ, Pellegrino Matarazzo sau khi cầm hòa Atletico Madrid, đội đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, với tỷ số 1-1. Cựu tiền đạo của Sociedad, Alexander Sorloth, đã đưa Atletico vươn lên dẫn trước ở phút 50, nhưng Goncalo Guedes đã gỡ hòa cho đội chủ nhà 5 phút sau đó.

Girona đã thoát khỏi khu vực xuống hạng với chiến thắng 2-1 trên sân khách trước Mallorca. Ngược lại Oviedo rơi xuống vị trí cuối bảng sau trận hòa 1-1 trên sân của Alaves.

THANH TUẤN