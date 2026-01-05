Xabi Alonso bênh vực Vinicius giữa những tiếng la ó

HLV Xabi Alonso gọi Vinicius Junior là “cực kỳ quan trọng”, bảo vệ đóng góp của tiền đạo này sau khi anh bị một bộ phận khán giả la ó trong chiến thắng 5-1 của Real Madrid trước Real Betis tại Santiago Bernabeu hôm Chủ nhật.

HLV Xabi Alonso bảo vệ Vinicius Junior sau khi anh bị một bộ phận khán giả la ó.

Với việc chân sút chủ lực Kylian Mbappe đang chấn thương, Vinicius được kỳ vọng tỏa sáng để giúp đội bóng vượt qua khó khăn. Thế nhưng, người hùng của đội chủ nhà hôm Chủ nhật lại là một tiền đạo trẻ chuyên dự bị Gonzalo Garcia, người lập cú hat-trick cùng với các pha lập công của trung vệ Raul Asencio và cầu thủ dự bị Fran Garcia đã giúp Real Madrid giành chiến thắng lớn trong trận đấu đầu tiên của năm 2026, qua đó duy trì khoảng cách 4 điểm kém hơn so với đội đầu bảng Barcelona.

Vinicius được đánh giá đã chơi tốt trong hiệp một, nhưng sau đó anh sa sút và bị các cổ động viên la ó khi được thay ra ở phút 77. “Tôi nghĩ Vini đã đóng góp rất nhiều”, Alonso nói trong cuộc họp báo sau trận đấu, khi được hỏi về những tiếng la ó. “Cậu ấy khởi đầu trận đấu tốt, khiến Angel Ortiz phải nhận thẻ vàng, vì vậy họ buộc phải thay hậu vệ phải. Vini rất nguy hiểm, đặc biệt là trong hiệp một. Cậu ấy luôn nỗ lực, đóng góp cho đội bóng. Cá nhân tôi rất thích lối chơi của Vini. Cậu ấy sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi khi bước vào trận Siêu cúp với Atletico Madrid”.

Vinicius, người đã ghi 22 bàn mùa trước, chỉ ghi được 5 bàn trên mọi đấu trường mùa này, và chưa ghi bàn nào trong 15 trận gần nhất - kể từ đầu tháng 10 năm ngoái. Cầu thủ 25 tuổi này gần đây đã bị một số cổ động viên la ó trong trận thắng 2-0 trên sân nhà trước Sevilla vào ngày 20-12. Alonso nói thêm: “Chúng tôi hiểu tình hình. Vinicius đã trưởng thành, và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi phải đáp trả. Tất cả chúng tôi ở đây để hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi muốn cống hiến hết sức mình. Vini đã và đang là một cầu thủ không thể thiếu ở Real Madrid, và cậu ấy sẽ tiếp tục như vậy. Tôi chắc chắn sân Bernabeu sẽ vỗ tay tán thưởng cậu ấy trong tương lai, tôi không nghi ngờ gì về điều đó”.

Real Madrid sẽ bay đến Jeddah, Saudi Arabia trong tuần này để tham dự Siêu cúp Tây Ban Nha. Đội của Alonso chơi trận bán kết gặp Atletico Madrid vào thứ Năm, và nếu giành chiến thắng sẽ tiến vào chung kết vào Chủ nhật.

THANH TUẤN